Call of Duty Modern Warfare: la modalità Trials è già stata rimossa

La modalità Trials aggiunta solo la scorsa notte in Call of Duty Modern Warfare è stata già rimossa da Inifinity Ward per una serie di problematiche.

Il ritorno di Infinity Ward con la serie di COD è avvenuto solamente una settimana fa, nel giro di pochi giorni Call of Duty Modern Warfare sta ottenendo pareri molto positivi da parte della critica, trovate anche la nostra recensione del titolo a questo indirizzo, e un grande entusiasmo si è venuto a creare velocemente attorno ad esso da parte degli appassionati. L'FPS di Activision ha ricevuto nelle scorse ore una nuova modalità chiamata Trials, che tuttavia è stata rimossa quando Infinity Ward si è resa conto di alcuni problemi. Trials è una nuova modalità aggiunta a Call of Duty: Modern Warfare durante la scorsa notte. La modalità è disponibile solo per i giocatori che hanno raggiunto il livello di Ufficiale, ossia dopo aver raggiunto e superato i primi 55 livelli di progressione. La modalità Trials all'interno di Call of Duty Modern Warfare si poneva come una sorta di versione estesa del percorso di allenamento dell'originale Modern Warfare, con la differenza che i bersagli sta volta sono vivi, e ci sono a disposizione tre mappe differenti. Il problema, scoperto dagli sviluppatori in seguito alle numerose segnalazioni degli utenti, è che durante questa modalità il gioco non assegnava i punti esperienza guadagnati ai giocatori. Il team di sviluppo al momento ha rimosso la modalità Trials, rendendo noto che i ragazzi dello studio sono già al lavoro per aggiustare il problema. Infinity Ward non ha ancora dichiarato quando la modalità Trials verrà reintrodotta. Siete riusciti a provare Trials prima che venisse rimossa? Riferiteci la vostra esperienza.