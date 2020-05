Call of Duty Modern Warfare e Warzone: il Battle Pass ha problemi, ecco la risposta di Activision

Call of Duty Modern Warfare è indubbiamente uno dei titoli più giocati da inizio 2020. Il successo è dovuto anche al lungo periodo di auto isolamento causato dall’epidemia da COVID-19, che ha portato inevitabilmente migliaia e migliaia di utenti a giocare con amici online in partite sempre più frenetiche. Lo scorso marzo, Activision e Infinity Ward hanno potuto lanciare anche il loro battle royale free-to-play chiamato Warzone, un titolo che sta macinando tutt’ora record su record.

Nell’ultimo periodo alcuni utenti hanno riscontrato però un problema con il Battle Pass, il quale dà la possibilità di ottenere contenuti aggiuntivi come skin per armi e personaggi aumentando di livello durante le partite. Il bug che ha fatto infuriare diversi giocatori dei due titoli firmati Activision è sostanzialmente l’impossibilità di progressione, ciò inevitabilmente porta a non ottenere nessun tipo di premi. Si tratta infatti di un errore già noto al servizio di supporto e che ha avvisato tutti gli appassionati in queste ore con un tweet a riguardo.

We’re currently working on a fix for the Battle Pass appearing inactive for some players. Battle Pass progression and rewards are still working as intended. We’ll provide another update once we’ve resolved the issue. — Activision Support (@ATVIAssist) May 4, 2020

Il team di sviluppo ha però fatto sapere, sempre nello stesso tweet, che ad oggi le ricompense risultano attive e senza particolari problemi e che appena riusciranno a capire quale sia l’effettivo bug rilasceranno un aggiornamento il prima possibile. Al momento quindi non ci sono ulteriori novità, sappiamo bene che Call of Duty Modern Warfare e la sua controparte free-to-play stanno avendo diversi bug e glitch di ogni genere, ma nonostante questo il team di sviluppo sta cercando di risolvere il tutto migliorando l’esperienza dei giocatori. In questi giorni ha addirittura reso disponibile una featured nella quale sarà possibile segnalare i cheater rendendo di conseguenza più “puliti” i server di gioco. Nonostante tutto questo, gli utenti stanno urlando a gran voce di fixare il bug dell’audio. A questo proposito gli sviluppatori non hanno ancora dichiarato qualcosa in merito.

Cosa ne pensate di questa notizia? Anche voi avete riscontrato questo particolare problema riguardante il Battle Pass di Call of Duty Modern Warfare e Warzone? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti i due giochi targati Infinity Ward e Activision.