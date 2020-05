Call of Duty Modern Warfare e Warzone: aggiornamento della settimana, ecco le novità

Come ogni settimana, Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Warzone e Call of Duty Mobile si aggiornano con nuovi contenuti e varie novità. Tra le varie di questo aggiornamento, ci sarà un nuovo bundle disponibile nel negozio in-game: parliamo di “Ghost Pack Contingency” che include due progetti per armi, compreso un fucile d’assalto leggendario e una nuova skin che darà a Ghost un look che i veterani della saga riconosceranno. Il bundle include anche 10 oggetti che permetteranno di personalizzare tutti le componenti, dal nostro operatore al nostro emblema.

C’è poi la mappa multigiocatore Hardhat: si tratta di un sito in costruzione ed è disponibile nella playlist 24/7. Questa mappa è apparsa per la prima volta in Call of Duty Modern Warfare 3: si tratta di un insieme di spazi stretti che spingono a un ritmo di gioco alto e al combattimento frenetico, ma includono anche punti con visuale a lungo raggio, così da permettere a più tipi di equipaggiamento di brillare.

Passiamo poi all’ultima mappa per Gunfight, Aisle 9, disponibile in una sua playlist personale: “Clean Up on Aisle 9”. La playlist 3 vs 3 comprenderà TDM, Kill Confirmed, Grind e Domination, così i giocatori potranno scoprire diversi modi per lottare in questa piccola mappa. Aisle 9 sarà giocabile anche nella rotazione mappe di Gunfight.

La mappa Hardhat di Call of Duty Modern Warfare

Per quanto riguarda l’aggiornamento di Call of Duty Warzone, invece, “Blood Money Quads” ritorna su Verdansk: con altri tre giocatori (per un totale di quattro, quindi) potrete raccogliere Denaro, completare Contratti e ovviamente eliminare gli avversari mentre scalate la classifica. Non si tratta dell’unico update per la modalità battle royale, però: da ora i giocatori troveranno le SMG e i fucili d’assalto nel Gulag. Per quanto sia possibile trovare ancora una pistola o uno shotgun, bisogna fare attenzione alle differenti armi ora disponibili. Tra le nuove aggiunte ci sono, ad esempio, AK-47, M13, Kilo 141, Ram-7, Striker 45.

Sempre per quanto riguarda Call of Duty Warzone, l’aggiornamento introduce le Armor Box che può essere usato per ripristinare l’armature di tutta la squadra. Sarà possibile trovarlo come bottino nella mappa, nelle Supply Box o acquistato alle Buy Station. Infine, è stata introdotta la Classic Battle Royale: affrontate Call of Duty Warzone senza Stazioni d’Acquisto, senza Contratti e senza Gulag. Se si viene eliminati, non ci sono seconde possibilità.

La mappa Aisle 9 di Call of Duty Warzone

Passando infine a Call of Duty Mobile, gli sviluppatori hanno introdotto una nuova classe Battle Royale: Poltergeist, la quale dispone di due abilità, Active Camo e Voidwalker, pensate per lo stealth. Il 21 maggio sarà possibile vedere tutti gli obbiettivi da completare per ottenere questa nuova classe. Ci sono poi più sfide stagionali: completando tutti gli obbiettivi sarà possibile ottenere una ricompensa. Ecco alcune sfide e relativa arma sbloccata:

“Close Quarters Master”: Pharo (burst SMG)

“Elite Marksman”: Locus (Fucile da cecchino)

“Gunslinger”: Cordite (SMG)