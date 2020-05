Call of Duty Modern Warfare e Warzone: punti exp doppi, ecco quanto durerà il bonus

Probabilmente in questo periodo da quarantena tutti hanno potuto fare la conoscenza di Call of Duty Modern Warfare e la sua controparte battle royale free-to-play chiamata Warzone. In queste settimane i due titoli targati Infinity Ward stanno riscontrando un enorme successo tra il pubblico ed attirando coloro che fino a poco tempo fa di sparatutto in prima persona non erano avvezzi. Come molti sapranno, gli sviluppatori stanno cercando di inserire costantemente bonus e skin di ogni tipo, grazie anche al corposo Battle Pass che si aggiorna ogni stagione.

Uno dei bonus sicuramente più graditi è quello dei punti esperienza raddoppiati che porta inevitabilmente ad aumentare il proprio Battle Pass e le proprie armi. Ancora oggi il bonus è attivo ma gli utenti si stanno chiedendo quando finirà visto che il termine era previsto per lo scorso 2 maggio. A causa di determinati problemi tecnici dovuti al matchmaking sia per Call of Duty Modern Warfare che per Warzone, il team di sviluppo ha voluto a suo modo scusarsi decidendo di estendere il bonus dei punti doppi fino a venerdì 8 maggio.

Sicuramente un gradito regalo per tutti gli utenti dei due titoli targati Infinity Ward i quali potranno godere di questo bonus per altri due giorni così da poter aumentare il proprio Battle Pass più velocemente. Ovviamente non sarà l’ultima volta che i giocatori potranno usufruire di questo “regalo“, il team di sviluppo continuerà a supportare i titoli con altri bonus ed aggiornamenti per rendere meno noiosa queste giornate di auto isolamento. Possiamo quindi consigliarvi, se non lo avete già fatto, di scaricare Warzone e di iniziare a cimentarvi in partite frenetiche e divertenti con i vostri amici.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a Call of Duty Modern Warfare e/o Warzone? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti i due titoli targati Infinity Ward.