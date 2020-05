Call of Duty Modern Warfare e Warzone: punti exp doppi, ecco quando

Questi mesi da lockdown dovuto dall’epidemia da Coronavirus che ha letteralmente messo ginocchio l’interno mondo, hanno fatto scoprire o riscoprire ai videogiocatori Call of Duty Modern Warfare e la sua controparte battle royale chiamata Warzone. Inutile a dirlo, il successo da parte dei due titoli targati Infinity Ward è ancora oggi incredibile, tanto che gli sviluppatori hanno deciso che a partire da domani 29 maggio fino al 31 dello stesso mese ritorneranno i tanto amati punti exp raddoppiati e sarà ovviamente disponibile per tutte le piattaforme di gioco.

I punti exp raddoppiati aiuteranno di conseguenza i giocatori di Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone ad aumentare il livello più facilmente delle armi e del proprio Battle Pass. Ennesimo segnale da parte degli sviluppatori per aiutare gli utenti a completare il Battle Pass con l’obiettivo di essere pronti per dare il benvenuto alla Stagione 4 in programma il prossimo 3 giugno.

Ad oggi non sono ancora chiari i cambiamenti della Stagione 4, possiamo ad esempio speculare l’arrivo di qualcosa di grosso in Call of Duty Warzone riguardante il misterioso Bunker 11 ed il suo countdown. Non ci resta quindi che aspettare la prossima settimana per tutte le novità. C’è da dire che grazie ai costanti aggiornamenti attuati dai ragazzi di Infinity Ward, l’utenza è decisamente aumentata sia su Modern Warfare che su Warzone. Ennesimo traguardo importante per il team.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a Call of Duty Modern Warfare e Warzone? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti i due titoli targati Infinity Ward.