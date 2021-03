Call of Duty: nel 2022 tornerà una saga amatissima dai fan?

A distanza di qualche mese dal rilascio del più recente Call of Duty Black Ops Cold War, sono già apparsi in rete alcuni rumor che puntano le attenzioni sul prossimo capitolo principale della saga FPS in uscita verso fine 2021. Come se non bastasse, però, di recente stanno iniziando a circolare anche le prime voci di corridoio su quello che potrebbe essere il COD che arriverà sul mercato nel 2022, tra oltre un anno.

Dopo essere tornati a calcare le atmosfere di Black Ops, è molto probabile che nel 2022 la saga di Modern Warfare riceverà un suo seguito. A darci questi indizi è stato Tom Henderson, insider da sempre molto affidabile e vicino alle produzioni FPS targate Activision. Secondo il suo ultimo report, dopo il rilascio di un nuovo COD nel 2021 (di cui si conosce ancora poco o nulla), un’anno dopo sarà il turno di Call of Duty Modern Warfare 2.

Parlando di un periodo di lancio ancora molto distante, Henderson non ci lascia altro su cui poter speculare, anzi, lo stesso insider ci tiene a sottolineare in seconda battuta che non è certo nemmeno lui che questo fantomatico Call of Duty Modern Warfare 2 arrivi precisamente nel 2022. La sua è quindi una predizione al momento, ma conoscendo il passato di questo affidabilissimo insider i fan della saga di COD sentono di potersi fidare delle sue parole.

4 games that I think we should see in 2022! 👀 pic.twitter.com/fvDUTNVcgD — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 10, 2021

Come al solito, quando parliamo di rumor vi invitiamo sempre a prendere queste informazioni molto preliminari con le dovute attenzioni, soprattutto in un momento in cui non conosciamo informazioni ufficiali nemmeno per il prossimo capitolo principale della saga di COD in arrivo quest’anno. Quel che è probabile, però, è che Activision dopo il recente reboot di Monder Warfare sembra intenzionata a portare avanti questa saga rimasta fin da subito nel cuore degli appassionati del brand.