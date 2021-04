Call of Duty: nessun nuovo gioco nel 2021?

Le scorse settimane sono state parecchio movimentate per gli appassionati della saga di Call of Duty. Insieme all’arrivo dell’attesissima Stagione 3 di Warzone e Black Ops Cold War, la community ha dovuto vedersela con tutta una serie di turbolenti rumor riguardanti il prossimo capitolo della serie. A quanto pare, sembra che il nuovo COD segnerà un ritorno al periodo storico della seconda guerra mondiale, ma sembrerebbe anche che ci sarà da attendere parecchio prima di vedere qualcosa di concreto.

Le recenti parole del presidente di Activision avevano già fatto drizzare le antenne degli appassionati. Da quell’intervista è emerso che prima di un nuovo annuncio dovrà passare del tempo, dato che nei piani della compagnia ci sono ancora diverse novità inerenti ai giochi già presenti sul mercato. A gettare ulteriore benzina sul fuoco ora tocca ai rumor, i quali svelano la possibilità che, dopo un lungo periodo di uscite annuali, il 2021 potrebbe non vedere l’arrivo di un nuovo Call of Duty sul mercato.

A pubblicare quest’ultimo rumor è l’utente MW2 OG, il quale ha voluto far sapere che stando a quel che è a conoscenza non c’è alcuna conferma che Call of Duty WWII Vanguard arriverà sul mercato il prossimo autunno. Il nuovo titolo della saga FPS di Activision, infatti, potrebbe uscire nettamente più in ritardo, ovvero nel 2022; andando così a rompere la tradizionale uscita annuale che ha accompagnato gli appassionati della saga per oltre 2 generazioni videoludiche.

There are talks of some kind of "revamp" for MW19, or a flow of more content for it. There's so much unreleased & potentially saved for MWII. And, of course, CW at the front and center.

Lastly: "there's nothing about [vanguard] that would make it a good release this year".

