Call of Duty perde pezzi, Infinity Ward saluta i narrative e design director

Call of Duty è probabilmente uno dei franchise più amati dal pubblico, con l’arrivo del battle royale Warzone alcuni utenti si sono avvicinati alla serie riscoprendo i vecchi capitoli tra cui l’eccellente Modern Warfare. Quest’ultimo sviluppato dai ragazzi di Infinity Ward propone una campagna single player davvero solida ed è ritenuto da tutti forse l’episodio più bello di tutti della scorsa generazione.

Sembra però che Call of Duty Modern Warfare stia perdendo dei pezzi importanti, Infinity Ward ha fatto sapere infatti che rispettivamente narrative e design director hanno abbandonato l’azienda attraverso un comunicato su Twitter. Taylor Kurosaki e Jacob Minkoff lasciarono nel 2014 Naughty Dog unendosi al team di COD ridimensionando l’intero franchise partendo, appunto, da Modern Warfare.

“All’inizio di quest’anno abbiamo deciso di lasciare Infinity Ward per seguire una nuova ed eccitante attività”, avrebbero dichiarato i due promettendo di condividere più informazioni dettagliate in futuro. Per il momento quindi non sappiamo dove saranno diretti e su quale progetto verranno collocati ma immaginiamo che si tratti di qualcosa di davvero grosso.

Bisogna vedere anche come cambieranno i piani di Infinity Ward in futuro, visto che il team sta lavorando al capitolo in programma per il 2022. Insomma, ad oggi non si sa molto del futuro di Taylor Kurosaki e Jacob Minkoff e della società americana. Vi invitiamo quindi a seguire le nostre pagine per scoprire più informazioni a riguardo. Non è ancora chiaro nemmeno il futuro per il capitolo in arrivo a fine anno visto che il battle royale risulta ad oggi una gallina dalle uova d’oro, in grado di far incassare ad Activision miliardi di dollari solo attraverso le microstransazioni. Vi ricordiamo inoltre che Activision sta cercando di risolvere il problema dei cheater, solo nella giornata di ieri l’azienda ne ha bannati oltre 350 mila.