L’accordo Microsoft e Activision Blizzard continua a far discutere anche a distanza di un anno dal primo approccio della casa di Redmond. Ancora oggi non c’è alcuna ufficialità definitiva sull’accordo, ma la questione è fortemente dibattuta. Giusto qualche mese fa, era emerso in rete un accordo tra Nintendo e Microsoft che permetterebbe l’arrivo della saga di Call of Duty sulle piattaforme Nintendo per i prossimi dieci anni.

Giusto qualche ora fa, però, è arrivata l’ufficialità su questo accordo molto chiacchierato. Ad annunciare il tutto è stato Brad Smith, il presidente di Microsoft. Con un post pubblicato su Twitter, Smith ha confermato che per i prossimi dieci anni, anche i possessori di una console targata Nintendo potranno godere dei titoli della serie Call of Duty. I giochi usciranno su console Nintendo in contemporanea con le piattaforme Xbox e presenteranno tutte le feature e i contenuti principali delle varie esperienze.

Il comunicato pubblicato da Brad Smith in queste ore, inoltre, sottolinea come Microsoft sia intenzionata a portare la saga di Call of Duty anche su altre piattaforme in futuro, così da permettere a più persone di poter avvicinarsi alla serie nel miglior modo possibile, proprio come avviene ormai da decenni su PlayStation e Xbox. Una mossa che era nell’aria da mesi e che permetterà alla ludoteca delle console Nintendo di espandersi con nuovi franchise.

