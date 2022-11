Oltre alle barche volanti di Warzone 2, c’è un nuovo exploit che sta affliggendo i giocatori di Call of Duty: Modern Warfare 2. Questo errore si trova nella modalità DMZ del nuovo gioco di casa Activision e Infinity Ward, ma a differenza del precedente non si tratta di un cheat, ma di un vero e proprio errore del codice .

Come avete potuto intuire dal titolo di questa notizia, questo exploit o bug sta rendendo ricchissimi i giocatori della modalità DMZ di Call of Duty. Stando a quanto riportato online, i giocatori che incappano in questo errore riescono a racimolare in un colpo solo il massimo di denaro trasportabile, ovvero una cifra pari a 1,3 milioni di Dollari. C’è un processo specifico per fare in modo che ciò accada ed è tutto ben documentato online.

Il video, che potete trovare poco più in basso, mostra l’esatto procedimento. Chiaramente essendo un expolit decisamente nuovo non sarà sistemato a breve. Potete provarlo, ma non è chiaro se Infinity Ward punirà i giocatori che approfitteranno di questo errore oppure no. Il nostro consiglio è ovviamente di non cadere in tentazione, ma non possiamo sapere con certezza che conseguenze potrà mai avere lo sfruttamento di questo bug.

Money Glitch Still Working and Even Faster XP is possible through dead drops in DMZ pic.twitter.com/xjjH4hgOx0 — James – JGOD (@JGODYT) November 27, 2022

DMZ ha debuttato il 16 novembre 2022, lo stesso identico giorno dell’arrivo del Battle Pass di Call of Duty: Modern Warfare 2, insieme alla nuova mappa Shoot House e ovviamente Warzone 2. Si tratta solo del primo, importante aggiornamento per lo shooter di casa Infinity Ward, che nel corso dei prossimi mesi riceverà ancora nuove mappe, nuovi pass battaglia e molto altro. Esattamente come il Battle Royale, anche la nuova modalità DMZ è completamente gratuita e non richiede l’acquisto del nuovo gioco. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.