Call of Duty: una nuova espansione Zombie potrebbe essere in sviluppo

Se c’è una modalità che la saga di Call of Duty è riuscita a sdoganare in pochissimo tempo, quella è sicuramente Zombies. Nel corso degli anni, e dei capitoli di COD usciti, i non morti hanno infestato i diversi giochi, dando agli appassionati di tale modalità costantemente nuove occasioni per tornare ad uccidere zombie. A quanto pare, sembra che Activision abbia messo in sviluppo una nuova importante espansione per la modalità Zombie.

Stando ad alcuni recenti rumor apparsi in rete, l’espansione Zombies Chronicles 2 potrebbe essere non solo nei pensieri di Actvision, ma già in lavorazione presso uno dei diversi team che si occupa della saga di Call of Duty. Zombies Chronicles debuttò su Black Ops 3 nel 2017. Tuttavia, da quella versione, non ci sono state menzioni ufficiali o suggerimenti che una nuova espansione Zombies Chronicles 2 fosse in arrivo, fino ad oggi.

Secondo il solito affidabile Tom Henderson, Zombies Chronicles 2 sarebbe in sviluppo da diversi anni e la maggior parte delle mappe sono pronte. Circa un paio di mesi fa su internet è circolata una voce secondo la quale la mappa Zombie di Berlino, che ora sappiamo essere Mauer Det Toten, sarebbe stata l’ultima mappa zombi per Black Ops Cold War. Ora stando ad Henderson una nuova infornata di mappe sarebbe pronta a debuttare nella serie di Call of Duty, comprese quelle dell’espansione Zombie Chronicles 2.

Hearing rumors that the BOCW Berlin map is the last DLC zombies map – This isn't the case. There's one more planned for September and Treyarch still have "Chronicles 2 maps" ready to go, but I'm not sure if those will release during BOCW. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 14, 2021

Henderson chiude sottolineando come potrebbe essere probabile che questa nuova espansione possa arrivare dopo che il nuovo gioco principale della serie di Call of Duty verrà rilasciato, quindi nel classico e tradizionale periodo autunnale di quest’anno.