Call of Duty, un’altra remastered all’orizzonte?

Activision punta moltissimo sul franchise di Call of Duty. Nell’ultimo periodo la serie è diventata letteralmente una delle più giocate al mondo, grazie al reboot del primo Modern Warfare e Warzone, che hanno saputo avvicinare nuovamente i giocatori grazie all’onesta bontà del multiplayer. Il publisher ha però anche rivitalizzato le prime due campagne dei giochi nati su PlayStation 3 e Xbox 360 (parliamo di Moddern Warfare 1 e Modern Warfare 2) e tra poco, stando ad un rumor emerso online, potrebbe toccare alla terza iterazione.

A svelare le prossime mosse di Activision ci ha pensato l’insider TheMW2Ghost, decisamente molto vicino al mondo di Call of Duty. Stando all’utente Twitter, il publisher avrebbe già pronta la rimasterizzazione della campagna single player di Modern Warfare 3, con un trattamento molto simile a quello visto sui primi due capitoli. Ma c’è anche dell’altro ovviamente, che riguarda i marketing partner coinvolti in questa rimasterizzazione, anche se in realtà non ci sono molte sorprese.

Come da tradizione infatti, secondo l’insider Activision avrebbe stretto nuovamente un accordo con PlayStation per la remaster di Modern Warfare 3. Questo accordo (ancora non verificato) potrebbe portare ad una esclusività temporale per l’uscita della campagna rimasterizzata su PlayStation 4 e PlayStation 5. Si tratta ovviamente di una voce ancora da confermare ma considerando l’ottimo rapporto tra le due società non è ovviamente da escludersi.

Worded this a bit weird So, it was originally set for Q2 of this year under a deal with PlayStation, but not sure if that’s still the case (date). Apparently it’s definitely still coming at some point this year — MW2 OG (@TheMW2Ghost) May 2, 2021

Per quanto riguarda invece la data di uscita (o meglio, la finestra di lancio), la campagna rimasterizzata di Modern Warfare 3 dovrebbe uscire, sempre stando all’insider, dovrebbe essere fissata per quest’anno ma ovviamente non ci sono ulteriori dettagli in merito. Se c’è qualcosa di vero ne sapremo probabilmente dopo che Activision avrà ufficializzato il prossimo Call of Duty. Al momento però vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze: come di consueto siamo nel pieno di rumor e ipotesi, che potrebbero anche rilevarsi false. Vi aggiorneremo in caso di ulteriori dettagli in merito.