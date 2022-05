In questi ultimi giorni si è tornati a parlare molto attivamente della saga di Call of Duty. Nemmeno troppo tempo fa Infinity Ward ci ha mostrato un primo teaser riguardo al logo del prossimo Modern Warfare 2, ma è ancora presto per immergerci nel prossimo futuro del brand. Ad oggi è Vanguard a trainare la community del noto FPS, anche se, dalle ultime voci sembra che il COD si Sledgehammer Games non sia riuscito a convincere Activision.

Proprio il più recente capitolo del franchise di Activision è tornato sotto i riflettori a causa di una particolare clip che ha fatto il giro del web nelle scorse ore. In breve, un giocatore e streamer è stato beccato ad utilizzare uno dei molteplici cheat e questo comportamento scorretto lo ha portato direttamente al ban. La cosa assurda, è come tale utente non si sia fatto scrupoli mettendo ben in evidenza il cheat durante la sua diretta streaming.

Si è trattato del più classico dei Wallhack: un cheat che permette ai giocatori di vedere i propri avversari in giro pere la mappa, anche se costoro si trovano dietro dei muri. Alcuni utenti si sono subito accorti di quanto fosse scorretto tale streamer, tanto che hanno riportato tale scorrettezza facendo girare una clip video in rete. Grazie a questa segnalazione ora lo streamer è stato bannato insieme alla sua squadra.

Hey Connor. The team has been forfeited in the tournament in question & the player has been permanently banned from GameBattles. Thanks for letting us know! — GameBattles Support (@GameBattlesHelp) May 3, 2022

Non è la prima volta che accade una cosa del genere, nemmeno un mese fa un altro streamer si era fatto beccare con tanto di cheat proprio durante una sua diretta. Insomma, sembra che ormai questa pratica stia diventando un vizio.