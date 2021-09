Call of Duty Vanguard: ancora problemi con la beta, su Xbox è ingiocabile

I primi utenti che sono riusciti a provare la beta chiusa di Call of Duty Vanguard si sono lamentati per una serie di fastidiosissimi problemi. Ora che la beta è divenuta pubblica la situazione non sembra essere rientrata, dato che stanno emergendo altri problemi segnalati da nuovi utenti.

Le lamentele questa volta arrivano da giocatori Xbox, i quali stanno provando la beta di Call of Duty Vanguard proprio in questi giorni. Il problema è che nuovamente i giocatori stanno andando incontro a problemi parecchio gravi che in alcuni casi rendono il titolo ingiocabile.

Come hanno segnalato in rete alcuni, allo stato attuale la beta offre dei bug grafici alquanto fastidiosi che rendono l’esperienza di test per nulla riuscita in termini tecnici.

Fortunatamente il team di Sledgehammer Games ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere questi problemi, quindi si spera che una correzione possa arrivare molto presto per gli utenti Xbox.