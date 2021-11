Call of Duty Vanguard è un disastro, e lo ammettono anche gli sviluppatori

È inutile negare che il lancio di Call of Duty Vanguard sia stato disastroso. Sin dai primissimi giorni del rilascio del gioco, gli utenti hanno subito iniziato a lamentare numerosi problemi tra cui vari fastidiosissimi bug, e anche nella nostra recensione ci siamo accorti che l’opera era piuttosto disastrata. Nonostante il titolo sia riuscito a superare in vendite un altro famoso colosso nel territorio italiano, le statistiche sono chiare: il lancio di quest’ultimo capitolo è il peggiore di tutta la serie.

La situazione è così grave che persino gli sviluppatori si sono accorti della situazione, arrivando ad ammettere che il lancio è stato veramente un disastro. In un tweet sull’account ufficiale di Sledgehammer, questi parlano dei problemi più comuni e del fatto che ne siano pienamente a conoscenza anche loro, chiudendo il post con la promessa di continuare a migliorare il prodotto per renderlo il più perfetto possibile e per rimuovere tutti gli eventuali problemi.

Nell’attesa che tutte le problematiche vengano risolte, gli sviluppatori hanno provato a rifarsi in qualche modo, ad esempio rendendo la modalità multiplayer del gioco gratuita per un periodo di tempo limitato, ma ciò ovviamente non è servito a molto. In ogni caso, abbiamo la certezza che la software house ci ascolta e che è al lavoro per risolvere tutti i disagi di questo catastrofico lancio.

A note from SHG pic.twitter.com/1SH07QSc3d — Sledgehammer Games (@SHGames) November 24, 2021

Call of Duty è stato rilasciato meno di un mese fa, precisamente il 5 novembre, ed è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Se avete iniziato a giocare da poco anche voi e avete bisogno di qualche dritta in più per esplorare il titolo al meglio, allora vi lasciamo una comoda guida per le armi migliori. Se invece siete già dei veterani e dei collezionisti incalliti, troverete sicuramente utile la nostra guida ai trofei.