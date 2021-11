Call of Duty Vanguard fa faville in Italia! Battuto FIFA 22

Settimana scorsa abbiamo assistito al lancio del nuovo Call of Duty Vanguard. Come da tradizione, la nuova iterazione della saga di COD ha attirato molte attenzioni su di se, andando a vendere molto bene anche in Italia nei suoi primissimi giorni di vita. A testimonianza dell’ottimo lancio del titolo c’è anche la classifica settimanale fortnita da IIDEA, che ci mostra come il nuovo Call of Duty sia riuscito a battere un illustro contendente.

Nella classifica generale dei giochi più venduti in Italia la scorsa settimana troviamo ai primi due posti una doppietta di Call of Duty Vanguard; con la versione PlayStation 4 che domina la classifica e l’edizione PS5 al secondo posto. Sul gradino più basso del podio, invece, ritroviamo FIFA 22 in versione PS4 che ha dovuto cedere ben due posti alla nuova iterazione dell’FPS targato Activision e Sledgehammer Games.

Identica la classifica relativa alle vendite su console, mentre per quella riguardante le vendite su PC ci sono diverse sorprese. Nemmeno l’ombra ne di Call of Duty Vanguard e nemmeno di FIFA 22, ma in terza posizione troviamo Tomb Raider, il reboot del 2013; al secondo posto Sid Meier’s Civilization VI e in testa alla classifica regna Ubisoft con il particolare For Honor.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 44 | 1 novembre – 7 novembre 2021 pic.twitter.com/92rHIyPjUm — IIDEA (@IIDEAssociation) November 15, 2021

Come al solito alle prime due classifiche settimanali sempre identiche, ne troviamo una, quella PC, che va a rimescolare completamente le carte e riesce a sorprenderci ogni settimana. Va sottolineato come, ancora oggi, in Italia la piattaforma da gioco di riferimento su cui si vendono più giochi rimane ancora PlayStation 4.