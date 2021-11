Call Of Duty: Vanguard | Guida ai Trofei

Puntuale come un orologio svizzero è arrivato anche quest’anno il nuovo Call Of Duty, chiamato per l’occasione Call Of Duty: Vanguard (lo abbiamo recensito qui!). Se volete ottenere quanto prima il platino all’interno del nuovo gioco della saga di sparatutto più famosa di tutte avete appena trovato la guida ai trofei che fa per voi. In questa guida vi mostreremo infatti non solo il procedimento più veloce per ottenere tutti i trofei ma anche come affrontare al meglio la modalità Zombie e come ottenere i trofei online.

Trofei di bronzo

L’ho preso?

Effettua 15 uccisioni nella modalità campagna sparando alla cieca

Trofeo che si ottiene in maniera praticamente automatica, sfruttando la meccanica per sparare alla cieca da dietro una copertura.

Sciacallo

Recupera munizioni da 15 cadaveri nemici entro 3 secondi dalla loro uccisione in modalità campagna.

Dopo aver effettuato un uccisione da distanza medio o ravvicinata basta scattare verso il cadavere nemico per ottenere delle munizioni per le proprie armi, niente di complicato.

Provale tutte!

Uccidi nemici utilizzando 15 armi diverse durante il corso di una run nella modalità campagna.

Per completare questa sfida è semplicemente necessario sfruttare tutte quante le armi che si trovano il prima possibile ed effettuare con queste almeno una kill; fatto ciò è possibile tornare tranquillamente a giocare in maniera normale.

OH, SI!

Passa attraverso 5 pareti distruttibili sfruttando lo scatto tattico in modalità Campagna.

La missione più semplice attraverso cui ottenere questo trofeo è la terza, Stalingrado. C’è un checkpoint posizionato poco prima di un paio di pareti distruttibili che può essere caricato continuamente per usare lo scatto tattico ed ottenere questo trofeo.

Pezzo Grosso

Sfruttando Arthur impartisci 15 ordini diversi agli alleati

Questo trofeo può essere ottenuto direttamente nella seconda missione, Operazione Tonga, quando si ha modo per la prima volta di impartire ordini agli alleati.

Usignolo Letale

Sfruttando Polina, elimina 15 nemici dopo essere uscito da un passaggio.

Anche questo trofeo si può ottenere durante la terza missione. Basta semplicemente sfruttare Polina per uscire da uno dei passaggi ed eliminare un avversario. Ogni kill conta quindi, una volta trovato un buco da cui è possibile eseguire in maniera semplice un uccisione, basta semplicemente ricaricare il checlpoint per tutte le volte che servono.

Sensi Acuti

Usa l’abilità Concentrazione di Wade per uccidere 15 nemici

Questo trofeo è essere ottenuto a partire da quando si utilizza il personaggio per la prima volta nella quinta missione.

Tasca piena di divertimento

Usa 4 tipi di equipaggiamento di tipo letale ed esegui, con ognuno di questi tipi di equipaggiamento, 3 uccisioni mentre usi Lucas

Lucas è un personaggio utilizzabile nella missione 7 ed 8, motivo per cui basta semplicemente ripetere un paio di volte una di queste missioni per ottenere con semplicità questo trofeo.

Biglietto, prego

Mentre sei sul tetto di un vagone dentro Phoenix uccidi 15 nemici.

Durante la primissima missione è possibile ottenere questo trofeo; dato il numero di nemici necessari sarà probabilmente necessario ricaricare la partita un paio di volte o completare la missione una seconda volta. Il tipo di vagone su cui è necessario effettuare le uccisioni è quello con il soffitto di metallo ed i 3 pertelloni.

Attento al treno

Spara al conducente di un camion pieno di soldati in Phoenix

Durante la primissima missione ci sarà un momento in cui un camion ci verrà addosso. Sparando al conducente fino a fargli perdere il controllo del mezzo sarà possibile ottenere l’agognato trofeo.

Fatti, non parole

Proteggi Evans sfruttando i tuoi riflessi in Operazione Tonga

Per ottenere questo trofeo è necessario rilanciare la granata che potrebbe ferire Evans all’interno della missione numero 2. Per rilanciare la granata in questione è necessario andarci vicino e premere rapidamente R1.

Angelo custode

Lancia un fumogeno dentro la fossa anticarro in modo da dare copertura per la carica in Operazione Tonga

Dopo aver ottenuto le granate fumogene nel cortile è necessario lanciarle dentro le fosse appositamente segnalate, quando il gioco ci suggerirà di caricare i bunker.

Nascita di una leggenda

Proteggi i partigiani senza mai sbagliare un colpo in Stalingrado.

Preparate i checkpoint che serviranno: usando il fucile da cecchino è necessario coprire i partigiani da uno dei tetti di Stalingrado senza mai mancare il bersaglio; se questo verrà mancato è necessario ricaricare un checkpoint precedente per ottenere il trofeo.

Pioggia di fuoco

Con una bomba molotov colpisci un semicingolato in Stalingrado

Per ottenere questo trofeo è necessario usare un molotov contro uno dei semicingolati che vengono da destra rispetto alla posizione del giocatore quando è necessario coprire i partigiani.

Lento ma letale

Aiuta 5 alleati in pericolo durante la battaglia delle midway

Trofeo legato alla storia, se non si ottiene al primo colpo basta ricaricare il checkpoint

Pilota sfuggente

Non farti colpire dai proiettili durante il primo bombardamento in picchiata durante la battaglia delle midway

Per ottenere questo trofeo è necessario evitare tutti i proiettili durante il primissimo bombardamento in picchiata, ne più ne meno.

Intoccabile

Non farti colpire dal cecchino in Pista di numa numa

Durante la fuga dal campo nemico rimanete sempre vicino agli alleati guidati dall’intelligenza artificiale mentre scappate, sfruttando anche le cortine di fumo come copertura.

Survivalista

Trova mateo senza sparare un singolo colpo in Pista di Numa Numa

Per ottenere questo trofeo è necessario trovare il personaggio di Mateo senza sparare un singolo colpo; gli attacchi a distanza ravvicinata invece sono permessi.

Rapace

Elimina 5 cecchini in campo aperto senza venir colpito in Usignolo

Per ottenere questo trofeo bisogna semplicemente fare attenzione a non venir colpiti dai 7 cecchini presenti in Usignolo, eliminandone almeno 5 senza subire il minimo danno.

Dietro di te

Elimina le truppe di Stainer nel grande magazzino in maniera furtiva con le eliminazioni in Usignolo

Seguite questo video per avere un’idea più chiara di come muovervi.

Di sicuro non è un coltello

Abbatti lo Stuka usando una pistola, una granata o un razzo nella missione I Topi di Torbuk

Per infliggere il grosso dei danni allo stuka è bene usare gli MG droppati dai nemici; una volta che avrà ricevuto molti danni e starà andando a fuoco basta passare ad una pistola e iniziare a sparargli contro per dargli il colpo di grazia.

Pifferaio magico

Conduci i topi nel deserto senza farti avvistare.

Per ottenere questo trofeo nella missione 7, dopo aver ripulito l’avamposto, è necessario muoversi in prevalenza nella parte sinistra della mappa. Qui i nemici vanno eliminati sfruttando armi silenziate per poi muoversi progressivamente verso destra passando per la via al centro, tra le rocce, in modo da rimanere inosservati per poi nascondersi tra le rovine di destra.

Lasciare l’impronta

Fatti travolgere da un carro armato nella missione La battaglia di El Alamein

Trofeo che praticamente si spiega da solo

Si aggiusterà tutto

Porta a termine il doppio delle uccisioni di Des durante la difesa finale

Per ottenere questo trofeo vi consigliamo di giocare a difficoltà recluta questa particolare missione, in modo da non dover fare nemmeno troppe uccisioni per portarsi un qualche risultato. Il trofeo verrà sbloccato quando arriveranno i bombardieri.

L’unione fa la forza

Usa l’abilità leadership per contribuire all’abbattimento di un Jagermorder nella missione Il Quarto Reich

Per ottenere questo trofeo prima è necessario distrarre lo jagermorder durante le fasi iniziali della missione sfruttando i propri alleati per poi ucciderlo normalmente.

L’ordine nel caos

Completa la missione Il Quarto Reich senza colpire ne alleati ne civili.

Heilà (trofeo online)

Entra in un clan multigiocatore.

Patto con il diavolo

Equipaggia 3 patti

Quella sporca dozzina

Sacrifica 13 cuori

Per ottenere questo trofeo, nell’HUB di Der Anfang, è necessario sacrificare i cuori sull’altare demoniaco. I cuori in questione si ottengono completando gli obbiettivi presenti all’interno dei portali rossi sparsi per la mappa di gioco.

Comportamento scioccante

Elimina 10 zombie danneggiati dal manufatto mina a energia”

Il manufatto può anche uccidere direttamente gli zombie per ottenere il trofeo.

Artista della fuga

Usando il manufatto schermatura etere, entra 5 volte in tale schermatura quando hai meno del 25% di salute.

Una volta sotto il 25% di vita è semplicemente necessario usare il manufatto e ricedere il procedimento per 5 volte.

Testa calda

Usando il power up del manufatto anello di fuoco elimina 10 zombie

Trofei d’argento

Fenice Spenta

Completa la campagna di Call Of Duty Vanguard a qualsiasi lviello di difficoltà

Trofeo legato alla storia

F

Muori durante la campagna per colpa di una tua stessa granata

Per te non era giornata

Rilancia, durante la campagna, 15 granate che altrimenti avrebbero inflitto danni a te o ai tuoi alleati

Un buona missione da giocare per poter farmare questo requisito è la battaglia di El Alamein nella missione 8.

Grazie a te

Guarda i crediti fino alla fine

I crediti di Call Of Duty Vanguard impiegano 20 minuti circa per terminare, armatevi di pazienza

Cima della montagna (trofeo online)

Raggiungi il livello massimo con un operatore nella modalità multigiocatore (sono validi soltanto gli operatori del gioco base)

Per ottenere questo trofeo è necessario portare al livello 20 un operatore del gioco base; per completare il requisito è possibile anche sfruttare l’esperienza che si ottiene giocando in modalità zombie.

Professionista 2.0 (trofeo online)

Raggiungi il livello massimo con un’ arma (solo armi del gioco base)

Per ottenere questo trofeo è necessario raggiungere il livello 70 con un’arma primaria o il livello 60 con una pistola.

Dissetante

Bevi da tutte e 5 le fontane demoniache in una sola sessione

In una sessione di zombie è necessario bere dalle fonta che si trovano in ufficio, appartamenti, colonna di panzera est, teatro e locale delle caldaie

Sangue freddo

Elimina corpo a corpo 10 zombie dal manufatto crio espolosione

Ogni utilizzo di crio esplosione tende a uccidere gli zombie presenti frontalmente al giocatore, rallentando quelli ai lati. In questo caso basterà semplicemente usare l’attacco corpo a corpo contro di questi per ottenere il trofeo.

Dispensatore di morte

Elimina 2500 zombie sfruttando un’arma pack-a-punch di livello 3

Per ottenere questo trofeo è necessario in primis risparmiare risorse fino a quando non sarà possibile ottenere direttamente l’arma (l’unica alternativa è sperare di trovarla dentro le casse). Ottenuta l’arma non vi resta altro che fare che massacrare chiunque capiti a tiro, niente di più, niente di meno.

Tristo mietitore

Uccidi 10.000 zombie

Armatevi di pazienza e ricordatevi che potete ottenere questo trofeo in più sessioni di gioco.

Trofei d’oro

Ed è solo l’inizio

Completa la campagna di Call Of Duty Vanguard a Veterano (il livello di difficoltà più elevato).

Cercate di ottenere questo trofeo dopo aver completato almeno una volta il gioco in maniera normale, in modo da conoscere le meccaniche di gioco e la natura delle mappe.

TROFEO ONLINE

Abilissimo

Raggiungi il livello 55 in multigiocatore

L’unica cosa a cui fare attenzione è la seguente: il livello 55 deve essere COMPLETATO ed il trofeo sarà ottenuto soltanto dopo aver raggiunto il livello di prestigio 1.

Trofeo di platino

Nascita delle forze speciali

Ottieni tutti i trofei presenti in Call Of Duty: Vanguard

Se avete seguito la guida fino a questo punto è probabile che abbiate raggiunto l’obbiettivo tanto desiderato, complimenti e buon divertimento con il multigiocatore!