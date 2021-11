Call of Duty Vanguard ha un accessorio per armi eccessivamente forte

Gli appassionati della serie di COD stanno trovando pane per i propri denti in questi giorni con il lancio di Call of Duty Vanguard. Sebbene siano passati solamente pochi giorni dal day one, il nuovo titolo del brand di Activision ha già mostrato il fianco ad una serie di situazioni che hanno fatto discutere. Prima una serie di glitch non proprio piacevoli, e ora una scoperta inaspettata stanno dando alcuni grattacapi a chi ha deciso di entrare fin da subito nei campi di battaglia a tema seconda guerra mondiale.

Si tratta di una scoperta di mero gameplay e che riguarda uno dei nuovi accessori da montare sulle armi in Call of Duty Vanguard. Nello specifico si tratta dell’accessorio riconosciuto con il nome di ‘Vitale’ e che, una volta equipaggiato su un’arma, permette di espandere l’hitbox alla testa facilitando chiunque sia in possesso di questo accessorio devastante. Un’altra particolarità che rende OP questo accessorio è che la maggior parte delle armi presenti nel nuovo COD possono supportarlo.

L’accessorio Vitale non è disponibile fin da subito, fortunatamente, ma serve aumentare il livello dell’arma prima di poterlo sbloccare. Per la precisione serve raggiungere il livello 50. Servirà quindi rimboccarsi le maniche un minimo prima di ottenere questo equipaggiamento estremamente forte, ma una volta ottenuto vi faciliterà di molto gli scontri a fuoco, soprattutto se siete abituati a mirare costantemente alla testa dei nemici.

Attualmente sembra che Sledgehammer Games non abbia ancora intenzione di rendere meno pericoloso questo accessorio per armi, ma non è per niente detto che il team rimarrà di questo pensiero dato che l’efficacia di tale equipaggiamento è davvero molto forte.