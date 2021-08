Call of Duty Vanguard, il multiplayer sarà mostrato tra poche ore

Per quanto fosse stato vociferato a lungo, con addirittura il titolo del gioco trapelato da tempo, Call of Duty Vanguard è comunque uno degli argomenti più discussi dalla community dell’FPS da giorni. Le premesse del gioco lo vogliono di fatti ambientato durante la seconda guerra mondiale, così come lo era stato anche World War II, ma posizionandosi nello stesso ecosistema di Modern Warfare, Warzone e Black Ops Cold War. Al momento, però, sappiamo davvero poco sul gameplay effettivo, ma potrebbero essere in arrivo delle novità interessanti.

Il profilo Twitter di Call of Duty League ha infatti rivelato che durante il Championship Sunday sarà mostrato un breve video gameplay del multiplayer di Call of Duty Vanguard. Perché questa informazione è così interessante? L’evento in questione si terrà proprio oggi, tra poche ore: basterà sintonizzarsi sul canale YouTube della divisione esport del titolo alle 21:00 (ora locale) e seguire le partite. Non abbiamo indicazioni precise su quando sarà presentato il gameplay, motivo per cui probabilmente dovremo semplicemente guardare le partite e attendere.

Difficile prevedere cosa possiamo aspettarci dal gameplay di Call of Duty Vanguard, soprattutto perché i tre giochi che fanno parte dell’attuale line-up di Activision hanno comandi e controlli talvolta molto differenti: basti pensare alle divergenze tra Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War. Per questo motivo, sono in molti a credere che anche stavolta il gameplay si diversificherà molto rispetto ai titoli che abbiamo già provato.

https://twitter.com/CODLeague/status/1429150810341060610

Non abbiamo aspettative particolarmente alte per quanto riguarda la longevità del video che sarà mostrato, dato che probabilmente Activision punterà a fare una presentazione molto più completa come ha fatto Electronic Arts con Battlefield 2042. Tuttavia, restiamo comunque in attesa del video gameplay, motivo per cui vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità. Se volete scoprire di più su Call of Duty Vanguard, vi lasciamo alla nostra anteprima.