Call of Duty Vanguard: l’annuncio potrebbe avvenire dentro Warzone, ecco quando

Come accaduto già l’anno scorso, il prossimo capitolo principale della saga di COD verrà presentato parecchio in ritardo rispetto alla tradizione per la saga. Il motivo non è mai stato nascosto da Activision, con la compagnia che ha sempre detto che gran parte del periodo estivo sarebbe stato dedicato ai vari aggiornamenti stagionali per i titoli del brand attualmente sul mercato, i quali fanno ancora grandi numeri. Ad oggi però sembra che un primo importante dettaglio sul prossimo Call of Duty Vanguard sia stato ventilato in rete.

A darci nuove possibili informazioni sul prossimo capitolo principale della saga è il solito Tom Henderson. L’insider, da sempre molto credibile in tema Call of Duty e per il genere FPS, ha pubblicato un intero articolo sulle pagine di DualShockers, in cui parla del nuovo Call of Duty Vanguard; titolo del gioco ancora provvisorio. Nel corso dei mesi Henderson aveva più volte citato il gioco, e ora sembra avere ulteriori novità a riguardo.

L’anno scorso Activision annunciò Black Ops Cold War con un particolare evento all’interno a Call of Duty Warzone. Secondo l’insider anche il nuovo Call of Duty Vanguard verrà annunciato per la primissima volta in assoluto seguendo lo stesso iter. Ma quando avverrà questa presentazione? Difficile dirlo con esattezza, ma anche questo dettaglio viene colmato con una dichiarazione dello stesso insider.

Secondo Henderson, l’annuncio di Call of Duty Vanguard dovrebbe avvenire nel periodo della GamesCom 2021, più precisamente nei giorni tra il 25 e il 27 agosto. Mancano ancora diverse settimane, ma se queste dichiarazioni saranno esatte aspettiamoci un qualche indizio da parte di Activision nel corso dei prossimi giorni. Nel frattempo, vi consigliamo di prendere queste dichiarazioni con le dovute attenzioni.