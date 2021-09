Call of Duty Vanguard: la beta svela contenuti su zombie e campagna

Siamo nel bel mezzo del periodo di Beta per Call of Duty Vanguard, il nuovo capitolo della celebre saga in arrivo il 5 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 che noi abbiamo avuto modo di provare di recente. In occasione del suo imminente lancio, infatti, l’opera è già disponibile in fase di testing dal 16 fino al 20 settembre per tutti i giocatori che hanno effettuato il preorder del titolo. E assieme alla grossa quantità di fruitori che non ha perso l’occasione per metter mano sul gioco, non mancano gli utenti più esperti che sono già riusciti a trarre informazioni circa la versione completa di COD Vanguard.

Svariati leaker sono riusciti ad accedere ai file interni di gioco e a trovare dati non ancora rilasciati al pubblico riguardanti vari aspetti del titolo, che sono più o meno rilevanti. I leak iniziano da semplici nomi di località e missioni, rivelando anche il numero: questi utenti sono riusciti a confermare la presenza di almeno 20 mappe e 5 modalità multigiocatore.

Tra le informazioni più importanti, poi, sappiamo che nel gioco saranno presenti almeno 6 ulteriori Operatori in aggiunta ai 12 confermati da Activision, ognuno con nazionalità diverse e con le proprie armi da esecuzione. I leaker sono riusciti a trovare informazioni anche riguardo a 4 altri Operativi, ma considerando che i dati che hanno scovato erano ancora incompleti, si ipotizza che questi siano destinati alle prossime season del gioco.

Infine abbiamo importanti informazioni riguardo la modalità Zombie di COD Vanguard, tra cui il nome della prima mappa, che era già noto ma che adesso è confermato dai leak: questa si chiamerà War of the Dead. Oltre a ciò c’è un altro dato importante da considerare, ossia il fatto che è stato scoperto che svariate funzionalità da Cold War faranno il loro ritorno in questo nuovo capitolo. Queste includono il sistema di PaP, armatura, crafting e hitmarker.