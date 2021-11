Call of Duty Vanguard: l’online è gratis per un tempo limitato, Halo e battlefield fanno paura

Lo scorso 5 novembre Call of Duty Vanguard, il nuovo capitolo della gloriosa serie FPS di Activision, ha fatto il suo debutto su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Sviluppato dai ragazzi di Sledgehammer Games, il titolo risulta inferiore rispetto ai capitoli precedentemente usciti, con una campagna davvero risicata che non approfondisce certamente il conflitto della Seconda Guerra Mondiale ed una modalità Zombie, una delle più amate dell’intero franchise, non all’altezza (al momento almeno).

Nella giornata di domenica GameIndustry ha pubblicato i dati di vendita fisici e digitali, segnalando un -40% rispetto a Call of Duty Black Ops Cold War, segnalando così il peggior lancio della serie da 14 anni. Sembra quindi che il team di sviluppo, per sponsorizzare al meglio il titolo, abbia già in mente di renderlo gratuito per un periodo di tempo limitato.

Il multiplayer e la modalità Zombie di Call of Duty Vanguard potrebbero essere così già gratis questa settimana a pochi giorni dal suo lancio per contrastare la concorrenza di Battlefield 2042 e Halo Infinite in arrivo prossimamente. Il tweet postato da sebas4412 sembra molto veritiero e confermerebbe proprio questa iniziativa che partirebbe dal 18 fino al 22 novembre, ben 13 giorni dopo il lancio stabilendo un nuovo record da parte della serie.

Call of Duty Vanguard Free Access starts on Nov 18th and goes towards Nov 22nd pic.twitter.com/41nCweQqD7 — sebas4412 (@sebas44123) November 15, 2021

La Campagna resta fuori da questa sorta di iniziativa, testimoniando ancora una volta come, purtroppo, l’utenza si focalizzi maggiormente sulla componente online. Call of Duty Warzone è l’esempio, nonostante le problematiche che lo affliggono ed un calo drastico dell’utenza rispetto lo scorso anno, ancora oggi è uno dei titoli più giocati di quest’anno. In attesa di una eventuale conferma, vi invitiamo a farci sapere la vostra opinione in merito qui sotto con un commento. Avete acquistato Call of Duty Vanguard? Siete d’accordo con la critica italiana e mondiale?