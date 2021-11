Call of Duty Vanguard: oltre al weekend gratis arriva una nuova mappa! Ecco quando

Call of Duty Vanguard ha debuttato ormai da qualche giorno, e sebbene in Italia ha fatto segnare delle ottime vendite, si sta rivelando uno dei lanci più sottotono degli ultimi quattordici anni per la saga FPS d Activision. Questo fine settimana ci sarà il primo weekend gratuito, che permetterà a tutti di provare con mano il nuovo COD, ma non solo; dato che ai contenuti multiplayer già presenti in gioco sta per aggiungersi anche una nuova mappa.

A partire da domani giovedì 18 novembre, fino al prossimo 22 novembre, tutti i curiosi potranno testare pad (o mouse e tastiera) alla mano il nuovo Call of Duty Vanguard. Oltre a questo i giocatori potranno giocare con una nuova mappa inedita chiamata Shipment.

La mappa in questione sarà parte di un primo DLC completamente gratuito per lo sparatutto in prima persona ambientato nella seconda guerra mondiale, ed è disponibile al download già da oggi, mercoledì 17 novembre 2021.

Call of Duty: Vanguard Multiplayer Free Access Period announced, play the entire MP free Nov 18 – 22. Shipment is available Nov 17 https://t.co/bD9aoh4NrW pic.twitter.com/x9D9v1C5fC — CharlieIntel (@charlieINTEL) November 16, 2021

Call of Duty Vanguard ha portato un sacco di nuovi contenuti all’interno dell’universo di COD, e anche il popolarissimo Warzone avrà presto una serie di nuovi contenuti a tema con il prossimo grande aggiornamento in arrivo nel corso dei primi di dicembre.