Call of Duty Vanguard perde una modalità a causa dei troppi crash

Il lancio del nuovo Call of Duty Vanguard è stato sottotono e lo dimostrano sia le vendite, mai così basse da diversi anni per la saga FPS che la ricezione del titolo abbastanza neutra da parte degli appassionati. Oltre a questo, il titolo soffre di numerosi problemi, tanto che una delle modalità di gioco multiplayer è stata rimossa dal team di sviluppo dopo che, lo stesso, ha ammesso che il gioco non è uscito proprio benissimo.

Da poco i ragazzi di Sledgehammer Games hanno deciso di rimuovere la modalità Champion Hill da Call of Duty Vanguard sulle console Xbox Series X|S. Questo a causa di una serie di continui crash riscontrati dai giocatori. I problemi che affliggono la modalità sulle nuove console Xbox sembrano essere iniziati lunedì, poco dopo il rilascio dell’ultimo aggiornamento di Vanguard e al momento il team di sviluppo starebbe ancora indagando sul problema.

Non è la prima volta che Sledgehammer Games si è ritrovata a dover eliminare dei contenuti di gioco da Call of Duty Vanguard. La scorsa settimana il team di sviluppo ha disabilitato l’evento “Secrets of the Pacific” poche ore dopo il suo lancio, sempre per gli stessi problemi di crash che stanno infastidendo anche Champion Hill. Insomma, quello di Vanguard continua ad essere una lancio piuttosto turbolento.

🚨 We've removed Champion Hill on the Xbox Series X and Xbox Series S while we investigate crash issues in this mode. — Sledgehammer Games (@SHGames) November 29, 2021

Al momento Champion Hill è stata rimossa solamente nelle versioni Xbox Series X|S di Vanguard, e non abbiamo ancora ricevuto aggiornamenti su una probabile risoluzione del problema. Ci auguriamo che i giocatori possano tornare a giocare senza problemi a tutti i contenuti proposti dal nuovo Call of Duty.