Call of Duty Vanguard peserà troppo? Tranquilli, ci pensa Activision

Ormai ad ogni nuovo COD in arrivo il primo pensiero degli appassionati ricade sul peso del gioco. In passato abbiamo assistito a titoli che occupavano svariati GB di memoria, e a quanto pare anche il nuovo Call of Duty Vanguard non non dovrebbe essere leggero nei suoi primi giorni di vita.

Non è ancora ben chiaro quanto dovrebbe pesare Call of Duty Vanguard quando arriverà sul mercato, ma Activision ha già voluto tranquillizzare i giocatori dichiarando che i file d’installazione al lancio di Vanguarda saranno più bassi rispetto agli ultimi COD.

A questo la compagnia aggiunge che prevede che la nuova tecnologia di streaming delle texture a scelta farà risparmiare fino al 30%/50% di spazio necessario per le versioni del gioco su console di nuova generazione e su PC.

Good news for hard drives everywhere: #Vanguard’s install size at launch will be significantly below previous #CallOfDuty releases.

New on-demand texture streaming tech expected to save up to 30%-50%+ on next-gen console and PC hard drive disk space 💥 pic.twitter.com/oYZoyIDTuO

— Call of Duty (@CallofDuty) October 26, 2021