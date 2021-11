Call of Duty Vanguard: se fate i furbi, dite addio alla saga per sempre

Probabilmente Call of Duty Vanguard ha trovato il sistema perfetto contro i cheater. Activision ha infatti lanciato nelle ultime ore un update che potrebbe essere devastante per quanto riguarda chi utilizza sistemi per imbrogliare e che mette in serio pericolo tutti i giocatori che decideranno di avere un vantaggio scorretto nei confronti degli altri partecipanti alle partite multiplayer. La decisione si è resa necessaria, poiché la componente Battle Royale del franchise, ovvero Warzone, è decisamente ricca di bari che stanno portando allo sfinimento chi gioca secondo le regole.

In breve, il nuovo aggiornamento dell’anti-cheat è in realtà una trasformazione dello stesso in una policy. Come si legge nel testo presente prima di lanciare l’update, ogni giocatore di Call of Duty Vanguard sorpreso a barare infatti potrà essere punito non più con la sola sospensione dalla partita, ma con il ban totale e definitivo in tutti i giochi della serie. Attenzione: non solo quelli già usciti, ma anche i prossimi in dirittura d’arrivo.

Questo sistema ovviamente non punirà fin da subito i cheater. Nel blog degli sviluppatori viene infatti menzionato come la sospensione permanente è applicata solamente a chi violerà ripetutamente la policy di sicurezza, che include anche altri parametri, come ad esempio offuscare l’identità o l’hardware su cui si sta giocando. “Tutti i nostri sforzi sono rivolti a combattere chi non gioca onestamente e a proteggere l’esperienza multiplayer di chi invece ha deciso di combattere seguendo le regole”, si legge nel lungo post.

Sicuramente un sistema simile potrebbe essere la misura ultima per fermare i cheater. L’idea che però possa essere utilizzato solamente dopo che si registrano un determinato numero di segnalazioni sminuisce leggermente l’effetto, ma si sa: titoli come Call of Duty sopravvivono proprio grazie all’utenza, dunque è possibile che basti solamente questa dichiarazione di intenti a scongiurare il tutto.