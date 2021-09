Call of Duty Vanguard: trailer presenta un’open beta in arrivo, ecco quando

Dopo la prima versione beta andata in onda negli scorsi giorni in esclusiva sulle console PlayStation, Call of Duty Vanguard prepara una open beta nell’immediato, annunciata da un nuovo intrigante trailer e disponibile per tutte le piattaforme.

Dopo la beta multiplayer della scorsa settimana, Call of Duty Vanguard torna con una nuova beta, aperta al pubblico, che andrà in onda proprio questo fine settimana su tutte le piattaforme. Il gioco sarà disponibile al pubblico dal 16 al 20 settembre secondo le seguenti modalità: il 16 e il 17 settembre Xbox e PC potranno solo iscriversi al programma beta per poi partecipare alla beta il 18 e il 20, mentre gli utenti PlayStation potranno già partecipare ai test beta dallo stesso 16 settembre. In questo weekend la beta sarà cross-play tra le diverse piattaforme. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il calendario sul sito ufficiale di Call of Duty.

Riseptto alla scorsa settimana la nuova open beta di Call of Duty Vanguard offre un po’ di contenuti in più, tra cui una nuova mappa chiamata Eagle’s Nest (letteralmente “Nido d’Aquila“), la modalità Search and Destroy (“cerca e distruggi“) e due playlist aggiuntive che includono le modalità Champion Hill in solitaria e una modalità Deathmatch a squadre. Il Combat Pacing di questa beta è impostato su Blitz, il che vorrà dire che le partite saranno molto rapide e molto caotiche.

Call of Duty Vanguard continuerà a offrire esperienze in beta fino al suo lancio, fissato per il 5 novembre 2021. Il videogioco ambientato nella Seconda Guerra Mondiale uscirà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Speriamo nel frattempo che la nuova beta di questa settimana abbia sistemato le diverse questioni che non sono piaciute ai videogiocatori la settimana scorsa. Potete leggere anche le nostre di impressioni, arrivate dopo intensi combattimenti multiplayer durante la scorsa beta.