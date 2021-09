Call Of Duty Vanguard, trapelati diversi contenuti della Beta

Emergono nuovi dettagli di Call Of Duty Vanguard grazie all’insider Tom Henderson, personalità la cui attendibilità è stata più volte collaudata nella community dello sparatutto militare di Activision. Henderson in queste ore ha rivelato diversi contenuti derivanti dalla Beta in arrivo.

Hotel Royal is NOT a "night map" in the sense you have night vision. It's just set at night and everything is illuminated by air raid lights, fire etc. It looks pretty cool 🙂 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 5, 2021

Tom Henderson ha parlato sul suo profilo di Twitter di un’enorme varietà di mappe, di modalità di gioco, di armi e di personaggi giocabili. In particolare, l’insider si è concentrato sulla descrizione di tre mappe. Nella Beta di Call Of Duty Vanguard di prossimo arrivo i giocatori potranno esplorare Hotel Royal, una mappa con un’ambientazione notturna dove le uniche fonti di illuminazione arrivano da razzi, spari ed esplosioni – niente visore notturno. Secondo Henderson si tratterebbe di una scelta che cerca di calare i giocatori più nell’atmosfera della mappa.

Henderson ha parlato poi di Red Star, altra mappa che dovremmo sperimentare in Call Of Duty Vanguard che dovrebbe essere collocata in uno scenario montano innevato. Come ultima mappa, l’insider ha citato Gavutu, uno scenario tropicale su spiagge battute dal sole e piene di palme tropicali. Secondo Henderson, per il momento tutte le modalità di gioco della Beta prevedono match in squadre da 6 giocatori contro 6, con un respawn di 3 secondi.

There's currently a 3 second respawn delay in all 6v6 modes in #Vanguard — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 6, 2021

Call Of Duty Vanguard, dopo la Beta prevista nelle prossime settimane, arriverà in via ufficiale sugli schermi di tutti i videogiocatori il 5 novembre 2021, e sarà disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. La campagna single-player sarà ambientata nel corso della Seconda Guerra Mondiale, e da quel che abbiamo visto nello scorso trailer avrà parecchi momenti stealth e platform tra una sparatoria e l’altra, con un approccio di gioco sicuramente più strategico. Per quel che riguarda il multiplayer sappiamo che al lancio saranno disponibili un totale di 20 mappe, di cui 4 dedicate a una nuova modalità di gioco chiamata Champion Hill che abbiamo già visto in anteprima: consultate qui le nostre impressioni.