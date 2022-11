In questi primi giorni di vita Call of Duty Warzone 2 sta già attraversando una serie di difficoltà. La nuova iterazione del battle royale di Activision ha saputo attirare a sé le attenzioni di moltissimi appassionati, e oltre alle tante lodi che stanno arrivando da un po’ ovunque, ci sono, purtroppo, anche tante segnalazioni di glitch. Ma non è tutto, dato che grazie a una serie di giocatori smanettoni, in questi giorni stiamo scoprendo un sacco di dettagli e curiosità sul nuovo capitolo di Warzone.

Per esempio, sapevate che è possibile giocare a Call of Duty Warzone 2 anche senza una scheda grafica? L’esperimento è stato fatto dal canale YouTube RandomGaminginHD, già noto per aver proposto ai propri followers una serie di contenuti a tema PC gaming. In questo recente video, però, questi creatori di contenuti hanno svelato come sia effettivamente possibile giocare al nuovo Warzone, anche se non avete una scheda video installata al vostro computer.

Come possiamo vedere nel video, Call of Duty Warzone 2 ora appare come un vero e proprio demake, con grafica, texture ed effetti visivi tutt’altro che di nuova generazione, anzi, sembra di essere davanti a una titolo della saga di Call of Duty uscito in epoca PlayStation 2. Certo, il titolo è incredibilmente giocabile anche con questi “settaggi”, ma è chiaro che bisogna chiudere più di un occhio su tutta una serie di artefatti grafici che si vanno a creare ogni qual volta si muove la visuale in modo troppo frenetico.

È sicuramente curioso vedere come si comporta il nuovo Call of Duty Warzone 2 in tutte le impostazioni grafiche, e vedere che il gioco presenta questa diversità di possibilità è di certo un grande punto a favore del gioco. Non dimentichiamoci, inoltre, che parliamo di un free-to-play, e che per sua natura deve essere giocabile a una pletora di giocatori molto ampia.