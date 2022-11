Settimana scorsa abbiamo assistito al tanto atteso lancio di Call of Duty Warzone 2; la nuova iterazione della serie battle royale facente parte del franchise di COD. Dopo Modern Warfare 2 i fan dell’FPS di Activision sono stati attirati anche dalla nuova versione di Warzone, la quale ha già fatto segnare numeri parecchio positivi. Ma non ci sono solo buone notizie per Activision, dato che insieme agli ottimi pareri, sembra che la seconda versione del battle royale di COD sia già infestata da un vecchio e odiatissimo glitch.

Sono bastati pochi giorni dal lancio di Call of Duty Warzone 2 che molti giocatori si sono subito accorti della presenza di una serie di problematiche all’interno del gioco. Come al solito per il battle royale di COD, sono iniziate ad emergere in rete tutta una serie di segnalazioni, grazie alle quali abbiamo potuto mettere gli occhi anche sul ritorno di vecchie conoscenze che hanno già infestato il primo capitolo di Warzone.

Nello specifico in questi giorni si sta parlando del glitch dell’invisibilità. Questo bug ha dato diverse gatte da pelare agli sviluppatori di Warzone, dato che non importava quante volte veniva debellato, questo glitch tornava sempre e più agguerrito che mai. Se nel primo Warzone il tutto si basava su una skin in particolare, la quale rendeva invisibili i giocatori, in Call of Duty Wazone 2 il tutto è molto meno chiaro al momento.

Come possiamo vedere da una clip pubblicata in rete da un giocatore malcapitato, questo glitch renderebbe invisibili i giocatori avversari per un qualche motivo astratto. Non si tratta di skin particolarmente sbilanciate, ma di un vero e proprio problema che rende impossibili da vedere alcuni giocatori che si trovano nei paraggi. La clip è chiara, e lo stesso giocatore fa notare come il giocatore avversario non sia visibile, ma in realtà è proprio lì a due passi.

Non è chiaro se Infinity Ward è a conoscenza di questo glicth, ma grazie alle sempre più numerose segnalazioni è altamente probabile che il team andrà a scontrarsi col problema molto presto.