Con l’arrivo della Season 2 di Warzone 2.0 gli sviluppatori in seno ad Activision hanno rivoluzionato diverse cose, modificando il numero di piastre iniziali, aumentando il quantitativo di denaro che si può trovare semplicemente esplorando le mappe di gioco, aumentando il numero di armi e così via. Le migliori armi di Warzone 2, di fatto, sono cambiate rispetto precedente stagione di gioco e noi di Game Division siamo qui proprio con quell’obbiettivo preciso: aiutarvi a costruire gli strumenti migliori per affrontare quell’inferno che è la battle royale.

INDICE

Come si trovano le armi migliori in Warzone 2?

Partiamo con le solite informazioni di carattere teorico: in Warzone 2 quello che solitamente si fa è girare per la mappa in cerca di armi casuali (il cosidetto loot) per poi gettarsi, a circa metà partita, sui rifornimenti per ottenere il cosìdetto loadout. Quest’ultimo non è altro che una combinazione di armi, equipaggiamento non letale, equipaggiamento letale e perks che è possibile creare all’interno del menu principale di gioco.

Di per sé questa non sarebbe nemmeno un informazione chissà quanto interessante ma c’è un dato di cui dover tenere conto: ogni giocatore può personalizzare come preferisce le armi.

Ogni arma, attraverso la funzione armaiolo, può essere personalizzata attraverso un massimo di 5 accessori.

Esistono una decina di categorie di accessori diversi ed ognuno di essi aumenta/diminuisce delle statistiche: attraverso combinazioni specifiche di accessori si possono ottenere le migliori armi di Warzone 2.

Ad ogni patch i set di equipaggiamento rappresentati dai loadout cambiano, premiando questa o quell’altra combinazione. Quello che andiamo a fare oggi è ad indicare quali sono, a nostro dire, i migliori set di equipaggiamento per la Season 2 di Warzone 2.

Miglior fucile di assalto: TAQ-56

Silenziatore : Harbinger D20

: Harbinger D20 Ottica : SZ Holotherm / Aim OP-V4

: SZ Holotherm / Aim OP-V4 Sottocanna : FTAC Ripper 56

: FTAC Ripper 56 Munizioni : 5.56 Alta velocità

: 5.56 Alta velocità Caricatore: caricatore 60 colpi

Questa combinazione di accessori per il TAQ-56 è ciò che rende il fucile il re dei fucili d’assalto. Attraverso questo loadout un giocatore è in grado di coprire in maniera soddisfacente tanto le medie distanze quanto le brevi, risultando anche abbastanza funzionale sulle lunghe distanze per harassare gli avversari. In base poi alle preferenze del giocatore è possibile scegliere tra Holotherm ed Aim OP-V4, con il primo ad aiutare a vedere i giocatori con la visione termica ed il secondo a dare uno sguardo più coerente con ciò che accade a schermo.

Cosa fa di preciso questa configurazione? Aumenta quanto più possibile la precisione ed il controllo del rinculo per il TAQ, rallentando il giocatore; fortunatamente grazie alla presenza di un caricatore da 60 colpi non dovrebbe esserci quasi mai necessità di cambiare arma prima di aver effettuato almeno una kill.

Miglior mitraglietta: Lachmann Sub

Silenziatore : Lockshot KT85

: Lockshot KT85 Barrel : L38 Falcon 226 mm

: L38 Falcon 226 mm Laser : VLK LZR 7mw

: VLK LZR 7mw Calcio : LM Stockless Mod

: LM Stockless Mod Caricatore: Caricatore 40 colpi

Una volta il Lachmann Sub era una delle mitragliette più anonime del gioco, senza particolari caratteristiche. Dopo il pesante nerf subito dalla Fennec ed il buff alla Lachmann, con questa combinazione di accessori è possibile trasformare questo strumento in un arma mortale.

Grazie agli accessori scelti il Lachmann vede il suo rinculo diminuire a tal punto da essere utilizzabile anche a media distanza, permettendo all’arma di funzionare anche in contesti dove avere un buon mirino aiuta.

Dalla distanza ravvicinata, complice anche il caricatore da 40 colpi, il Lachmann Sub è in grado di sciogliere qualsiasi avversario a prescindere dal numero di piastra, anche senza dover per forza di cose puntare alla testa: davvero niente male!

Miglior mitraglietta: Vaznev 9K

Silenziatore: Bruen Cubic Comp

Bruen Cubic Comp Laser: FSS OLE-V laser

FSS OLE-V laser Calcio: Markeev R7

Markeev R7 Magazine: 45-Round Mag

45-Round Mag Rear Grip: True-TAC Grip

Prima vi abbiamo mentito: la miglior mitraglietta del gioco non è il Lachmann Sub ma i Vaznev 9k!

No, stiamo scherzando ancora una volta ma non troppo: la realtà è che entrambe le mitragliette sono incredibilmente potenti e particolarmente efficaci grazie ad una combinazione davvero sinergica di mobilità, danni e precisione.

Complessivamente parliamo di un arma forse meno bilanciata del lachmann, incapace di avere la stessa precisione, ma in termini di puro DPS è difficile trovare una mitragliatrice migliore di questo Vaznev.

Miglior mitragliatore leggero: RPK

Silenziatore: ZLR Talon 5

ZLR Talon 5 Ottica: Aim-OP V4

Aim-OP V4 Munizioni: 7.62 High Velocity

7.62 High Velocity Laser: FSS OLE-V laser

FSS OLE-V laser Sottocanna: FTAC Ripper 56

C’era una volta l’RPK, il mitragliatore leggero rotto per eccellenza. Con il passaggio da Season 1 a Season 2 Activision ha capito di aver realizzato un arma decisamente sbilanciata rispetto al resto delle opzioni disponibili e, di fatto, ne ha diminuito i danni in gran percentuale.

Nonostante questa riduzione del DPS anche importante, al giorno d’oggi un RPK moddato correttamente resta comunque un’arma temibile nelle mani dei giusti giocatori grazie alla sua impressionante precisione e alla sua relativa leggerezza.

Questa combinazione di fattori rendono l’RPK un’arma davvero impressionante: una specie di ibrido tra mitragliatore leggero e fucile d’assalto che, come poche altre cose in Call Of Duty, è in grado di mantenere un alto grado di precisione ed un basso rinculo anche a grande distanza.

Fortunatamente, come vedremo dopo, il suo posto di arma rotta è stato preso da un altro grande nome.

Miglior fucile da cecchino: MCPR-300

Silenziatore: FTAC Reaper

FTAC Reaper Laser: FSS OLE-V laser

FSS OLE-V laser Canna: 22″ OMX-456

22″ OMX-456 Calcio: FSS Merc

FSS Merc Munizioni: .300 incendiarie

Arriviamo all’elefante nella stanza: l’MCPR-300 di cui tutti su internet parlano.

Perché ci sono così tanti articoli su quest’arma? Perché se buildata utilizzando questi accessori l’MCPR-300 è in grado di oneshottare gli avversari anche se dotati di 3 piastre complete.

Chiaramente per poter fare così tanti danni l’MCPR-300 deve fare fuoco sul cranio dell’avversario ma questo poco cambia il risultato finale: con un po’ di precisione, complice anche l’ottimo mirino base del fucile, è possibile far strisciare tantissimi avversari in pochissimo tempo.

Da ricordare c’è giusto un dettaglio: utilizzando le munizioni incendiarie i proiettili tendono a pesare di più; questo altera in maniera notevole la loro traiettoria sulle lunghe distanze, rendendo i colpi oltre i 100 metri più difficili da portare a termine correttamente.

Miglior mitragliatore leggero: Sakin MG38

Silenziatore: ZLR Talon 5

ZLR Talon 5 Canna: 20″ Bruen Silver Series

20″ Bruen Silver Series Laser: FSS OLE-V laser

FSS OLE-V laser Ottica: Aim-OP V4

Aim-OP V4 Sottocanna: Cronen WL55

Prima parlavamo delle migliori armi di Warzone 2: come non citare il re della Season 2?

Il Sakin MG38 è un interessantissimo mitragliatore leggero che possiede tutte le carte in regola per diventare quello che l’RPK è stato per la season 1: il terrore degli avversari.

Le motivazioni sono presto dette: attraverso questa combinazione di accessori il Sakin è in grado di miscelare all’interno della stessa arma una precisione notevolissima sulla lunga distanza, un quantitativo più che notevole di danni ed un rinculo assolutamente gestibile anche dai giocatori meno esperti. Questo significa che grazie a questa arma è possibile posizionarsi su qualche altura e da lì fare incetta di cadaveri nemici colpo dopo colpo.

La combinazione di accessori che abbiamo scelto, tra le altre cose, permette di aumentare la portata dei proiettili dell’arma, di fatto rendendola pericolossisima a qualsiasi distanza.