Dopo le modifiche apportate da Activision alla season 2 di Warzone 2, i videogiocatori hanno finalmente la possibilità di creare i propri pacchetti di specialità personalizzati. Di fatto questo lascia la possibilità ai giocatori di creare dei loadout che siano soddisfacenti e associabili al loro gameplan. Per questo motivo andiamo a vedere quali sono i migliori loadout di Warzone 2 e quindi le migliori combinazioni di specialità!

Cosa sono i loadout in Warzone 2?

In Call Of Duty Warzone 2 riuscire a mettere le mani su un rifornimento aereo implica poter accedere al proprio equipaggiamento. Questo significa che il giocatore ha la possibilità di indossare in un colpo solo l’arma primaria, secondaria, l’equipaggiamento tattico, l’equipaggiamento letale ed i pacchetti specialità che preferisce.

Basta entrare nel menu principale della modalità battle royale di Warzone 2 per capire di che stiamo parlando: nella parte alta dello schermo, facendo clic su Armi, sarà possibile entrare all’interno della schermata di creazione equipaggiamenti personalizzati.

Rispetto alla season 1 c’è una grande differenza in campo: questa volta è possibile personalizzare nel profondo i pacchetti specialità; prima questi erano selezionabili da una serie predeterminata di combinazioni, lasciando meno spazio alla fantasia del giocatore.

Con la season 2 ognuno può creare la propria combinazione di specialità scegliendo tra specialità base, specialità bonus e specialità finale.

Call Of Duty Warzone 2: migliori loadout per combinazioni di specialità

Abbiamo identificato all’interno di Warzone 2 ben tre particolari combinazioni di specialità, risultate dai nostri test decisamente più forti e interessanti di tutte le altre.

Fantasma

Di corsa

Tracciante

Mani Veloci

Fantasma

Tra le varie combinazioni possibili questa è l’unica che è stata seriamente ferita dall’arrivo della season 2.

Le motivazioni sono presto dette: se una volta fantasma erano l’unico strumento utilizzabile per contrastare l’utilizzo degli UAV all’interno di Call Of Duty Warzone 2, l’introduzione degli UAV di disturbo ha generato un ribaltamento dell’equilibrio.

Questo pacchetto specialità, in ogni caso, ha tutto il necessario per trasformare il giocatore in una macchina di morte: velocità di movimento aumentata (Di Corsa), possibilità di seguire i nemici (Tracciante) che si colpiscono così da prepararsi ad eventuali contromosse e velocità di cambio arma aumentata (Mani Veloci) sono tutto ciò che è necessario avere per sconfiggere anche gli avversari più temibili.

Massima allerta

Squadra artificieri

Di corsa

Concentrazione

Massima allerta

Questa combinazione di specialità concentra le sue potenzialità su Massima Allerta, un abilità in grado di mostrare al giocatore un prompt visivo per segnalare la presenza di un giocatore nel suo campo visivo.

A questa specialità vengono poi associate Di corsa per la massima velocità di movimento, Squadra Artificieri per diminuire i danni provenienti da eventuali esplosioni derivanti da granate ed equipaggiamenti letali generici e Concentrazione, così da minimizzare i tempi di reazione una volta presa coscienza della presenza di un nemico grazie a massima allerta.

Risposta eccessiva

Risposta eccessiva

Squadra artificieri

Rifornimento

Recupero rapido

Dulcis in fundo tornia quella che di sicuro è la più conosciuta e popolare tra le varie combinazioni di specialità. Qui la specialità regina non è quella finale bensì è una di quelle base: Risposta eccessiva, che permette di equipaggiare all’interno di un singolo loadout ben 2 armi primarie invece di 1 primaria ed una secondaria.

Il funzionamento di questo pacchetto è estremamente semplice: Squadra artificieri massimizza la resistenza del giocatore all’equipaggiamento letale del nemico, Rifornimento permette al giocatore di ripristinare continuamente l’equipaggiamento letale per finire gli avversari (consigliamo i coltelli da lancio, a tal proposito) e Recupero Rapido permette al giocatore di rigenerare salute fintanto che si effettuano uccisioni.

Considerando che attraverso risposta eccessiva si ha accesso a ben 2 bocche da fuoco, magari con tanti proiettili combinando Mitragliatrice leggera + Mitraglietta, l’utilizzo di recupero rapido permette di essere sempre pronti ad eliminare un avversario anche senza un grande numero di piastre.

Call Of Duty Warzone 2: quali sono i migliori perk (specialità) ?

Volendo fare una classifica molto generica di quelli che sono le migliori specialità del gioco, cercando di tenere il tipo di playstile quanto più fuori possibile dall'equazione, abbiamo provato a ragionare in questi termini.