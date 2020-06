Call of Duty Warzone: modalità a 200 giocatori confermate da un leak

Se ne è parlato per qualche tempo, ma pare che finalmente stia per arrivare: la modalità a 200 giocatori di Call of Duty Warzone è stata scovata da un giocatore all’interno del gioco. Tramite Twitter, infatti, abbiamo modo di vedere uno screen dello sparatutto free to play di Activision e possiamo notare che vi sono riferimenti diretti a una modalità “BR 200” e “Plunder 200”.

Ovviamente BR indica la Battaglia Reale, mentre Plunder è il nome originale della modalità Bottino (per qualche tempo nota come Malloppo, in italiano, prima di un cambio nella localizzazione). Potete vedere voi stessi l’immagine qui sotto. È importante sottolineare che per ora Infinity Ward, sviluppatore del gioco, non ha confermato ufficialmente quanto emerso tramite leak, ma in passato aveva già affermato che una modalità a 200 giocatori sarebbe prima o poi arrivata in Call of Duty Warzone.

@charlieINTEL

New playlists coming soon!!

200 br

200 Plunder

Br juggernaut pic.twitter.com/DS5CeA8Lec — DissolveGaming – gaming news and information (@DissolvexD) June 14, 2020

Non si tratta quindi di una grandissima sorpresa, ma considerando che non era stata indicata alcuna tempistica di sviluppo per le modalità a 200 giocatori, è importante ricevere una piccola conferma non ufficiale. Attualmente Call of Duty Warzone ha un limite massimo di 150 giocatori per match, quindi non sarebbe un salto in avanti così rivoluzionario.

Activision e Infinity Ward hanno aggiornato e ampliato il gioco in modo regolare in questi ultimi mesi. Da pochi giorni, inoltre, è stata avviata la Stagione 4, giunta in seguito a un nuovo aggiornamento. Sono state introdotte modalità aggiuntive, sia in Call of Duty Warzone che in Call of Duty Modern Warfare, operatori, armi, skin e contenuti per il Pass Battaglia.

Se volete conoscere tutti i dettagli relativi a quanto ci attende nel corso della Stagione 4, potete trovarli nel nostro articolo dedicato.