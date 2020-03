Call of Duty Warzone: 200 giocatori e squadre più grandi arriveranno “fra un po’ di tempo”

Call of Duty Warzone è la nuova battle royale di Activision e Infinity Ward. Come ben sappiamo, si tratta di un genere estremamente popolare e proposto in molteplici versioni; il team di COD, però, è riuscito a realizzare qualcosa di particolare. Un esempio è il fatto che il free to play supporta match da 150 giocatori, superando così la concorrenza. Pare però che gli sviluppatori non abbiamo intenzione di fermarsi a questo.

Parlando a USA Today, il co-Studio Head di Infinity Ward, Patrick Kelly, ha affermato: “Abbiamo introdotto un buon numero di cambiamenti al genere dei battle royale. Penso che il mondo nel quale si gioca sia innegabilmente unico. Per esempio, inizialmente proponiamo un numero di giocatori pari a 150, quando di norma ne vedi 60 o 100. In realtà, posso dirvi che stiamo già giocando con 200 giocatori. Lo rilasceremo fra un po’ di tempo.”

Inoltre, non solo il numero di giocatori di Call of Duty Warzone aumenterà, ma anche la grandezza delle squadre è al centro delle attenzioni del team di sviluppo. “Posso dirvi che abbiamo squadre da quattro e da cinque giocatori già attive nei test. Vogliamo però rilasciare il gioco in una versione che sappiamo funziona perfettamente e che abbiamo testato in modo approfondito. Poi metteremo alla prova diverse dimensioni delle squadre.”

Call of Duty Warzone, inoltre, è già dichiaratamente interessato a proseguire per lungo tempo, quindi è probabile che il team di sviluppo abbia in previsione grandi cambiamenti e l’inserimento di altre particolarità. Come già detto, ci sono molti battle royale in circolazione e ormai i nuovi concorrenti devono dimostrare di avere qualcosa di unico per poter convincere i videogiocatori. Diteci, qual è in questo momento la Battaglia Reale che preferite? Avete già provato Call of Duty Warzone?