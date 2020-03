Call of Duty Warzone ha raggiunto 30 milioni di giocatori in due settimane

Call of Duty Warzone, in sole due settimane dal rilascio, è riuscito a raggiungere la quota di 30 milioni di giocatori in tempi davvero da record. Il nuovo battle royale di casa Activision, sviluppato da Infinity Ward in collaborazione con Sledgehammer Games, è approdato il 10 marzo sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC, ed è una versione standalone e free to play, pertanto potrà essere scaricato gratuitamente da tutti. Per tutti coloro che non hanno ancora provato la modalità e che sono interessati a vedere come Call of Duty Warzone funzioni su diverse schede grafiche, troverete un approfondimento in questo articolo.

La nuova battle royale, ambientata nel mondo di Modern Warfare, è riuscita quindi a destare fin da subito l’interesse degli appassionati sia della saga, sia del genere battle royale, in quanto si presenta come un titolo unico presente al momento sul mercato, con la sua sconfinata mappa Verdansk, ricreata unendo alcune delle mappe già viste nel multiplayer di Call of Duty Modern Warfare, e nella quale potranno scontrarsi fino a 150 giocatori.

Over 30 million of you have dropped in to play #Warzone. Thank you to this amazing community . Jump in and play for free now. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/KFKhb8CNNK — Call of Duty (@CallofDuty) March 20, 2020

Va ricordato inoltre che il gioco, sia nella modalità battle royale che nel comune multiplayer, presenta la caratteristica del cross-play, ovvero potremo giocare con amici su anche se questi dispongono di una piattaforma differente dalla nostra, e, come se non bastasse, il gioco presenta anche il sistema di cross-progression, per cui ogni obiettivo raggiunto o cosmetico sbloccato in una modalità, sarà disponibile anche nell’altra.

Activision, fiera del lavoro che ha pubblicato quest’anno, ha provveduto a festeggiare i 30 milioni di giocatori raggiunti tramite un tweet, in cui ringrazia tutta la sua community: certamente, per via della sua formula free to play e del sistema di cross-platform, i numeri di Call of Duty Warzone sono destinati a crescere ulteriormente. Voi avete già provato o state attualmente giocando a Warzone, in occasione del tanto (purtroppo) tempo disponibile a causa del coronavirus?