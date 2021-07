Call of Duty Warzone: Activision si scaglia contro i cheat per console

Non è una novità che per Activision, i cheater siano una piaga da combattere con tutti i mezzi possibili. Già in passato la compagnia americana si era messa in prima fila a combattere i vari cheater e sistemi di cheat che infestano Call of Duty Warzone, ma non solo, su PC. Adesso, invece, il colosso statunitense si sta scagliando contro un software di cheat che viene supportato su console tramite un’IA con Machine Learning.

Secondo quanto fatto notare da diversi giocatori di Call of Duty Warzone, il software in questione andrebbe ad utilizzare un PC tramite lo streaming o una scheda di acquisizione per aggirare la sicurezza di una console. Il gruppo di anti-cheat ACPD ha fatto notare come “il cheat utilizzi il Machine Learning per inviare un input al controller ogni volta che vede un nemico a schermo”, ha spiegato ACPD. “Si tratta di una mera mira assistita, ma più amplificata e senza che il giocatore debba fare nulla, basta mirare e l’IA farà il lavoro sporco per voi”.

Dopo aver segnalato la presenza di questo cheat per console, e averlo spiegato anche abbastanza dettagliatamente, il gruppo ACPD ha dichiarato di aver saputo che Activision ha cominciato ad agire contro questi cheat, andando ad eliminare i video presenti su YouTube che promuovono il cheat sul web. Anche se il cheat in questione è ancora attivo su console, ora è nettamente più difficile per i giocatori scorretti reperire un metodo per attuare il tutto sulle proprie console.

Activision is now aware of the console cheats and probably are going to make plans to take them down, they started to shut down the YouTube channels that advertise the cheats this is good for the community pic.twitter.com/e6Y2DjCflk — Anti-Cheat Police Department 🕵️ (@AntiCheatPD) July 8, 2021

C’è ancora molto lavoro da fare per Activision per andare ad eliminare del tutto questo ennesimo cheat per Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War in versione console, ma vedendo come ha reagito la compagnia su PC, è molto probabile che questo trucco verrà combattuto dalla società con i propri mezzi.