Call of Duty Warzone: aggiornamento 1.28, le novità

Sono passati ormai diversi mesi dal lancio della più grande sorpresa videoludica dell’anno. Call of Duty Warzone continua a macinare record su record di utenza connessa, andando a braccetto ormai da diverso tempo con il “rivale” Fortnite. A detta di molti, il battle royale targato Activision risulta essere decisamente più divertente di quello di Epic, dichiarazioni che come capita spesso hanno portato ad una vera Civil War sul web. Come abbiamo detto precedentemente, Warzone è stata la sorpresa di questo 2020, gli sviluppatori continuano ad aggiornare il titolo proponendo più modalità, tanti nuovi operatori e sistemando costantemente glitch e problemi tecnici vari.

Proprio per questo, in data odierna, il gioco si aggiorna alla versione 1.28. Innanzitutto, come vi avevamo accennato ieri, gli utenti PC potranno decidere di ridurre lo spazio richiesto, installando le componenti che ci interessano. Parlando di modalità, l’update rimuove Blood Money Quads ed aggiunge Punder Quads. Ora vediamo assieme i bug risolti grazie al nuovo aggiornamento.

Risolvo un bug relativo alla schermata degli “sblocchi successivi”

Risolvo un problema nel quale i compagni di squadra spawnavano all’interno di una stanca chiusa su Broadcast

Risolto un bug relativo alle granate nella fabbrica dei carri armati

Risolto un problema di illuminazione relativo al “braccio dorato” del pass battaglia 6

Risolto un problema per cui i giocatori subivano il crash del gioco dopo l’ondata numero 45 in modalità sopravvivenza

Risolto un bug relativo al bunker 11

Risolto un problema relativo alla maschera antigas

Risolto un problema relativo alla auto rianimazione vicino alle porte della metropolitana

Risolto un problema di collisione vicino all’ingresso della strada sotterranea sul lato ovest dell’aeroporto

Se un giocatore dovesse essere eliminato dopo la chiusura delle porte del vagone della metropolitana, verrà riportato nel Gulag

Risolti bug minori tecnici e grafici

Si tratta a tutti gli effetti di un aggiornamento abbastanza corposo. Che cosa ne pensate? State ancora giocando a Call of Duty Warzone? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti Warzone.