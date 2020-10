Call of Duty Warzone: aggiornamento Halloween, novità e crossover

Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso il rilascio del nuovo Call of Duty Black Ops Cold War, ma Activision non ha alcuna intenzione di abbandonare il supporto ad uno dei propri titoli più frequentati. Call of Duty Warzone non solo continuerà ad andare avanti per una sua strada parallela anche dopo il lancio di COD Cold War, ma si ritaglierà anche dei contenuti unici come per esempio il nuovo evento di Halloween in arrivo.

Call of Duty Warzone The Haunting of Verdansk

Data di inizio e fine dell’evento

La data dell’inizio dell’evento The Haunting of Verdansk è oggi e per festeggiare il tutto Activision ed Inifinity Ward hanno deciso di rilasciare un trailer d’annuncio; ovviamente a tema horror. Se deciderete di passare il periodo di Halloween insieme a Call of Duty Warzone e Modern Warfare, dovete sapere che avrete tempo per fare esperienza di questo evento fino al prossimo 3 novembre.

Zombie Royale

Ad Halloween non possono certo mancare gli zombie. L’occasione per i non morti di infestare Call of Duty Warzone e Modern Warfare è troppo ghiotta, ed infatti Zombie Royale debutterà in questo evento. In questa modalità i giocatori che verranno eliminati non finiranno nel Gulag, ma diventeranno zombie pronti a dare la caccia ai giocatori rimasti in vita. Questo comporterà anche nuove abilità, come la possibilità ti tornare in forma umana una volta raccolte due siringhe lasciate a terra dai giocatori eliminati in precedenza.

Nuove Skin a tema Horror

In COD Warzone e Modern Warfare i giocatori saranno in grado di acquistare un nuovo bundle basato sui cult cinematografici Saw L’Enigmista e Non Aprite quella Porta. Entrambe queste novità si portano dietro anche nuove colorazioni per le armi, blueprint e tanto sangue da spargere sulla mappa di gioco.

Nuova mappa

Quale migliore occasione se non la notte di Halloween per proporre ai giocatori di Warzone di giocare all’interno di una Verdansk rabbuiata dall’oscurità della notte?! In The Haunting of Verdansk sarà introdotta anche una nuova mappa che vi porterà a scontrarvi con il favore (o il terrore) della notte.

Dolcetto o Scherzetto?

Non ci si ferma qui, nel nuovo evento di Halloween è stato aggiunto anche il sistema di ricompensa Dolcetto o Scherzetto, nel quale le scatole di rifornimenti possono contenere un bel regalo o dei brutti scherzi. Infine è stata inserita anche una nuova mappa notturna per dare la giusta atmosfera alla notte più spaventosa dell’anno.

Oltre a queste novità, sono state introdotte in Warzone e Modern Warfare nuove modalità come Onslaughter e Sniper Only. Come primo evento di Halloween per Call of Duty Warzone e Modern Warfare direi che non c’è male, dei nuovi contenuti sono sempre ben accetti.

Vi ricordiamo che questo evento The Haunting of Verdansk avrà inizio a partire da oggi 20 ottobre e terminerà il prossimo 3 novembre. Potete giocare a Call of Duty Warzone gratuitamente sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC. Cosa ne pensate di questo primo evento di Halloween per Warzone e Modern Warfare? Diteci la vostra con un commento.