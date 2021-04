Call of Duty Warzone: aggiornamento infinito non lascia giocare i fan

Ci risiamo, ogni tot gli appassionati di Call of Duty Warzone si ritrovano a combattere con strani bug o glitch che si presentano in gioco. Questa volta però, i giocatori di Warzone su console stanno andando incontro ad un problema che non gli sta permettendo di avviare il gioco correttamente. La causa di questa impossibilità sembrerebbe essere causata da uno degli ultimi update del gioco che, sorprendentemente, una volta fatto partire va avanti ad aggiornare il gioco all’infinito.

A quanto pare, stando alle recenti segnalazioni da parte dei giocatori, può capitare di rimanere incastrati in un loop infinito di aggiornamenti che non permettono di avviare nel modo giusto Call of Duty Warzone, il tutto soltanto sulle versioni del battle royale per console. Il problema è emerso poco dopo il rilascio dell’ultimo aggiornamento di Warzone lanciato ieri, quello dedicato al nerf di due armi già presenti in gioco.

Alcuni giocatori delle varie versioni per console di Call of Duty Warzone hanno scoperto che non appena finisce l’installazione dell’aggiornamento, il tutto riparte da zero in un ciclo infinito. Fortunatamente è arrivata Raven Software in soccorso di questi giocatori, dando qualche dritta affinché gli appassionati possano aggirare momentaneamente questo loop, e continuare a giocare a Warzone.

Installare entrambi i pacchetti

Avviare il gioco

Raggiungere la schermata gestione DLC dal menù principale o dalle opzioni

Installare entrambi i pacchetti campagna e le Operazioni Speciali

Il tutto dovrebbe permettere di tornare a giocate a Call of Duty Warzone, anche se lo stesso team di Raven Software ha dichiarato di non essere al corrente del problema che causa il loop di aggiornamenti, ma al momento stanno verificando il tutto affinché questo problema possa venire risolto in tempi brevi.