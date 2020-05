Call of Duty Warzone: un’arma si trasforma in un cane, ecco l’assurdo glitch

Call of Duty Warzone non è assolutamente nuovo a glitch di ogni sorta, e dopo ogni patch sembra che ne spuntino sempre di più, alcuni dei quali richiedono più attenzione per quanto riguarda la risoluzione, altri invece scatenano semplicemente ilarità, trattandosi di errori alquanto improbabili ed inusuali. Ed ecco, dunque, che è stato scopertoun nuovo glitch, dove una mitraglietta si trasforma in un cane, una volta eliminato il suo possessore.

Il glitch in questione è stato scoperto da un utente conosciuto come “cmwhph32u1” su Reddit, dove ha postato la sua ironica scoperta: affianco al corpo di un giocatore appena eliminato, l’utente ha notato che l’arma impugnata dal player eliminato si è trasformata in un cane da battaglia, a prima vista riconducibile a Riley, il cane che è possibile utilizzare come mossa finisher. Una volta avvicinatosi alla figura del cane immobile, si può notare che quest’ultima non presenta nessun nome di un’arma specifica, se non “mitraglietta personalizzata”.

Una volta raccolta, tuttavia, l’arma torna alla normalità rivelandosi una variante della mitraglietta MP7. A quanto pare sembra che questo sia un glitch piuttosto raro, dato che non sono stati segnalati altri ritrovamenti simili nel mondo di Call of Duty Warzone. Ricordiamo anche che non si tratta della prima volta che il battle royale regala un glitch simile: solo pochi mesi fa è accaduta la medesima cosa con il fucile da cecchino AX-50, che si trasformava in un cane da battaglia dopo che il suo possessore è stato eliminato.

Tuttavia, i problemi che affliggono ancora Call of Duty Warzone sono di natura ben più seria di un glitch del genere, che non fa nient’altro di male che suscitare semplice comicità. Ad esempio, molti giocatori sono scontenti degli ultimi cambiamenti apportati all’arsenale di armi in dotazione nel Gulag, che favorirebbe troppo il camping dei giocatori che si sfidano per ritornare in battaglia.