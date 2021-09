Call of Duty Warzone: arriva la Stagione 5 Reloaded, data di lancio e dettagli

È da qualche stagione di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War che Activision ci ha abituati al lancio di nuovi contenuti nel corso della mid season. La compagnia americana ha nominato tali update Reloaded, così da permettere ai giocatori dei propri titoli di punta di attingere sempre a nuovi contenuti. Nelle scorse ora abbiamo appurato dell’arrivo di un noto personaggio dei fumetti americani, ma ci saranno altre novità in arrivo nei COD attualmente disponibili.

Partiamo dall’informazione che interessa maggiormente ai giocatori di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War: la nuova stagione 5 Reloaded comincerà il prossimo 9 settembre. Oltre alla presenza del già annunciato Judge Dredd, questo nuovo aggiornamento di metà stagione porterà alcune novità anche nella modalità Zombies e un nuovo evento principale chiamato I Numeri, legato ad uno degli aspetti narrativi più importanti del primo amatissimo Call of Duty Black Ops.

Nelle scorse ore, inoltre, Activision ha pubblicato sul blog ufficiale di Call of Duty anche un’esplicativa road map di quelli che saranno tutti i contenuti in arrivo nel corso della nuova Stagione 5 Reloaded. L’aggiornamento include una versione aggiornata della mappa multiplayer Zoo, originariamente rilasciata come parte del pacchetto DLC Escalation nel primo Black Ops, e il ritorno della modalità Demolition all’interno del multiplayer di Black Ops Cold War. I giocatori di Warzone, invece, avranno un deathmatch a squadre 50v50 con la modalità Clash e la nuova modalità Iron Trials ’84. Di seguito trovate la schermata con tutte le novità in arrivo.

Manca meno di una settimana al lancio della nuova Stagione 5 Reloaded in Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War che, molto probabilmente, sarà l’ultimo scorcio agli anni ’80 prima dell’arrivo del nuovo Call of Duty Vanguard.