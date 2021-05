Call of Duty Warzone, arriva una skin da un popolare icona anni ’80

Nelle prossime settimane Call of Duty Warzone potrebbe dotarsi di una nuova skin. Gli indizi sono stati disseminati su Twitter e riguardano un’icona degli anni ’80. Esattamente come avvenuto con Rambo, di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi e che a questo punto potrebbe sbarcare insieme nel popolare Battle Royale di casa Activision.

Die Hard x Call of Duty Warzone

Per Rambo l’indizio era abbastanza chiaro: descritto come un giocatore di Call of Duty Warzone dal K/D (Kill/Death Ratio, ovvero il rapporto tra le morti e le uccisioni) decisamente impossibile da eguagliare, anche per la seconda icona dei tanto amati e rimpianti anni ’80 gli indizi sono molto palesi. Stiamo parlando di John McClane, il protagonista di Die Hard, una delle pellicole più conosciute di sempre. Il teaser è stato lanciato sotto forma di pubblicità con riferimento ad una location storica del film, ovvero il Nakatomi Plaza. Il tutto corredato dallo slogan Say Yippee Ki Yay, che nella lingua originale è una delle frasi di McClane.

I teaser sono sicuramente molto, molto eclatanti ed è davvero difficile riuscire a fraintenderli. Questo però non significa in automatico che le due skin siano in arrivo su Call of Duty Warzone. Potrebbe infatti anche trattarsi di eventi speciali ma la natura del titolo, un Battle Royale, lo rende davvero molto appetibile per l’arrivo di contenuti simili. In passato anche PUBG ha ospitato personaggi famosi e immaginari, come ad esempio gli anti eroi della DC, mentre Fortnite è riuscito ad avere nel suo roster anche Neymar Jr.

Air ducts are a complicated network of danger. If yours are in need of repair, call the best in the business at Nakatomi Duct Cleaning. Learn more here: https://t.co/0PN0f3HliO pic.twitter.com/4vJEdiQ7OK — Call of Duty (@CallofDuty) May 8, 2021

Die Hard e Rambo potrebbero essere comunque delle aggiunte molto piacevoli per Call of Duty Warzone. D’altronde il titolo si presta molto bene, anche a livello di ambientazione, a due personaggi del loro calibro. Activision è sicuramente intenzionata a supportare per molto tempo il Battle Royale e questo potrebbe essere solamente l’inizio di una nuovo e importante passo per espandere ancora di più la base di giocatori.