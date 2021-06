Call of Duty Warzone: arrivano i 120 FPS su PS5, ma ad un costo

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Nelle scorse ore Activision ha rilasciato la nuova Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War. Ad oggi, il battle royale ambientato nell’universo di COD continua ad essere uno dei titoli del momento, con una community di appassionati che è in continua crescita da oltre un anno dal lancio. Ora, una delle più grosse novità della Stagione 4 permette di giocate a Warzone a 120 FPS su console PlayStation 5, ma ad un costo.

Dopo il rilascio della patch contenente tutte le novità e i cambiamenti della Stagione 4, i giocatori PS5 di Call of Duty Warzone hanno finalmente la possibilità di giocare al battle royale con un frame rate di 120 FPS. Quanto sta venendo fatto notare alcuni giocatori, però, implica che tale modalità di frame rate richieda la disattivazione dell’HDR dal menù delle opzioni del gioco. Una scelta non troppo lieta per chi sperava di poter giocare sulla console Sony a 120 FPS e con HDR attivo.

Le patch notes di Raven Software rilasciate nelle scorse ore sottolineano come serva possedere un televisore/monitor con l’entrata HDMI 2.1 per il supporto ai 120 hz su PS5. Tuttavia, questo non è del tutto vero, dato che, come fatto notare dalla redazione di Digital Foundry, anche i possessori di una TV con entrata video HDMI 2.0 possono essere tranquillamente in grado di giocare ad una risoluzione di 1080p e 120 FPS.

Una precisazione importante quella segnalata in queste ore dagli appassionati di Call of Duty Warzone, i quali dalla Stagione 4 possono finalmente godere di un gameplay a 120 FPS; al momento disponibile solo su piattaforma PlayStation 5.