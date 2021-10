Call of Duty Warzone: arrivano le armi della seconda guerra mondiale

Siamo nel pieno della Stagione 6 di Call of Duty Warzone, e come di consueto il battle royale di Activision è solito rimpolparsi di una serie di novità. Protagonista di diverse interessanti novità è il Battle Pass, che sta per introdurre nel titolo una prima serie di armi in arrivo direttamente dalla seconda guerra mondiale.

Queste nuove armi e oggetti potranno essere riscattati gratuitamente giocando sia a Call of Duty Warzone che a Black Ops Cold War, prima dell’uscita di COD Vanguard che debutterà nei negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 5 novembre.

Le aggiunte principali al nuovo Battle Pass della Stagione 6 sono due nuove armi: il fucile d’assalto tedesco STG 44 e il fucile da tiratore americano M1 Garand, entrambi disponibili con due progetti di armi.

In attesa di vedere come cambierà Warzone con l’arrivo di Vanguard, queste prime armi provenienti dalla seconda guerra mondiale iniziano a dare ai giocatori qualche nuovo contenuto per il battle royale.