Il 2022 di Call of Duty è a dir poco stimolante per i fan di questa storica saga FPS. Oltre a un capitolo principale nuovo di zecca e al sequel del popolarissimo battle royale Warzone, Activision ha in programma anche un nuovo titolo per dispositivi mobile. Parliamo di Call of Duty Warzone Mobile, una versione in miniatura del free-to-play che tanto sta facendo divertire gli appassionati su console e PC, e proprio a proposito di questa iterazione mobile, di recente sono emersi in rete alcuni dettagli sulle modalità presenti al lancio.

Grazie a un evento d’anteprima, Activision ha svelato quelle che saranno le modalità multiplayer presenti al lancio di Call of Duty Warzone Mobile, e proprio grazie a quanto accaduto di recente alcuni primi video di gameplay sono apparsi in rete. In uno di questi, pubblicato sul canale YouTube ‘MobileWarzone‘, si può vedere chiaramente come si presenterà il nuovo Warzone per dispositivi mobile insieme ad alcune modalità multiplayer.

L’offerta multiplayer che verrà proposta da Call of Duty Warzone Mobile include due modalità: Domination e Team Deathmatch. Entrambi le modalità presenteranno una serie di mappe diverse, tutte tratte dalla mappa battle royale di Verdansk, tra cui Boneyard e TV Station. Queste due modalità voglio dare ai giocatori la possibilità di livellare le proprie armi preferite da usare poi all’interno della modalità principale, ovvero la battle royale che si disputerà fino a un massimo di 120 giocatori.

Questo è tutto per quanto riguarda i nuovi dettagli su Call of Duty Warzone Mobile. Ad oggi non è ancora stata rivelata una data di lancio meglio specificata, ma stando a quanto dichiarato da Activision qualche mese fa, il nuovo titolo mobile della saga COD dovrebbe vedere la luce su dispositivi Android e iOS nel 2023.

