Call of Duty Warzone: gli sviluppatori promettono l’arrivo della modalità Duo

Call of Duty Warzone sarà presto aggiornato con l’arrivo di una modalità Duo. È questo ciò che i giocatori chiedono da tempo agli sviluppatori, i quali vogliono esaudire i desideri del pubblico appassionato al battle royale appartenente al franchise di Call of Duty. La notizia è stata rilasciata dal Creative Director di Raven Software Amos Hodge nel corso di un’intervista concessa alla redazione di GameGen.

“Abbiamo i Duo in Plunder, ma non sono certo in quale fase si trovino, per il momento abbiamo alcuni bug da risolvere in merito. Ma stiamo ascoltando la community, se ci fate caso lo abbiamo pubblicato con solo i Trio, poi abbiamo aggiunto Solo e Quad, quindi troveremo un momento in cui aggiungere i Duo in futuro. Semplicemente non c’è una precisa tempistica di cui posso parlare con certezza ora, ma i Duo arriveranno” ha dichiarato lo sviluppatore, garantendo che in futuro Warzone sarà arricchito con i Duo.

Per il momento non abbiamo altre informazioni in merito alla tempistica esatta del rilascio, ma ciò che più conta per la community di Call of Duty Warzone è che il gioco vedrà, prima o poi, l’arrivo della modalità Duo, una delle feature di gioco più richieste attualmente dai giocatori. La parole del creative director vanno quindi nella direzione auspicata dagli appassionati del battle royale, e ci dicono inoltre quanto il team di sviluppo stia puntando su un’esperienza di gioco dinamica soddisfacendo allo stesso tempo le esigenze della propria fanbase di giocatori.

Infine, vi ricordiamo che nelle ultime ore gli sviluppatori hanno dichiarato che Call of Duty Warzone sarà disponibile in futuro anche su PS5 e Xbox Series X. Inoltre, con l’arrivo della Stagione 4, gli sviluppatori introdurranno tanti altri contenuti destinati ad arricchire l’esperienza di gioco.