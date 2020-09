Call of Duty Warzone: nuovo giro di ban, c’è anche uno streamer

La rinascita degli SMS

Scopriamo insieme a Carmine Scandale, Head of Sales & General Manager per l’Italia di Skebby, le grandi potenzialità degli SMS come strumento di marketing e come utilizzarli al meglio per sostenere il business della propria azienda. Semplici, versatili, veloci e con un tasso di apertura altissimo - si parla del 93% di comunicazioni lette da un’indagine del 2019- : i vantaggi degli SMS come strumento per comunicare la propria azienda sono innumerevoli.