Call of Duty Warzone: nuove ondate di ban, tolleranza zero per i cheaters

Infinity Ward, gli sviluppatori di Call of Duty Warzone e Modern Warfare, hanno dichiarato sul loro account Twitter che la lotta ai cheaters continua, e che stanno facendo ciò che devono affinchè i giocatori scorretti vengano puniti.

Poche settimane prima, gli sviluppatori avevano dato il via ad un’ondata di ban di vasta scala, bannando oltre 50.000 giocatori su Call of Duty Warzone che utilizzavano hack e altri sistemi di cheats per vincere la partita praticamente ad occhi chiusi. Infinity Ward ha deciso di inasprire le pene per i cheaters, e, tramite il loro account ufficiale di Twitter, hanno dichiarato che implementeranno aggiornamenti alla sicurezza in futuro, e aggiungeranno nuovi tipi di segnalazioni in-game, e soprattutto, secondo la software house, verrano presi altri provvedimenti a breve.

We've now issued over 70,000 bans worldwide to protect #Warzone from cheaters. We're continuing to deploy dedicated security updates and work continues on improving in-game reporting. We'll share more details soon. We are watching. We have zero tolerance for cheaters. — Infinity Ward (@InfinityWard) April 13, 2020

“Abbiamo superato la soglia di 70.000 ban in tutto il mondo per proteggere Call of Duty Warzone dai cheaters. Stiamo continuando a mettere in campo nuovi sistemi di sicurezza e stiamo lavorando per migliorare il sistema di report in-game. Condivideremo nuovi dettagli a breve. Siamo in guardia, e abbiamo tolleranza zero per i cheaters” ha dichiarato la software house sul suo account. Lo studio non ha messo in chiaro i provvedimenti che verranno presi in futuro per limitare il fenomeno, questo per evitare che qualche malintenzionato possa sviluppare un sistema per aggirare i controlli prima che questi vengano messi in campo.

Il problema più grande di Call of Duty Warzone, c’è da dirlo, sta nella sua natura di free to play. Essendo gratuito, un giocatore bannato può semplicemente crearsi un nuovo profilo, e ricominciare a disturbare le partite dei players che vogliono vincere senza imbrogli. Molti utenti hanno consigliato di eseguire un ban all’indirizzo IP in modo tale da impedire a quel giocatore di poter tornare online sul gioco, a meno che quest’ultimo non crei un nuovo IP. Per ora, questa sembrerebbe la soluzione più plausibile, ma staremo a vedere quanto funzionerà il pugno di ferro di Infinity Ward.