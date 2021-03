Call of Duty Warzone: basta controller, streamer gioca con una baguette

Call of Duty Warzone, da quando è stato rilasciato all’incirca un anno fa, ha inglobato al suo interno una moltitudine di giocatori provenienti da tutto il mondo. Il titolo è riuscito a costruirsi molto velocemente una community folta e appassionata, e grazie al continuo supporto duraturo di Activision l’interesse verso il battle royale è sempre alto. C’è chi però, dopo tante ore di gioco alle spalle, decide improvvisamente di affrontare le battaglie di Warzone da una nuova ed esilarante prospettiva.

È questo il caso di Rudeism, uno streamer che, durante una delle sue dirette su Twitch ha deciso di rimescolare le carte in tavola e provare a giocare a Call of Duty Warzone con una baguette. Esatto, avete letto bene, l’idea geniale (non sappiamo come altro definirla) di questo ragazzo è stata quella di mandare in pensione i controlli tradizionali come mouse e tastiera o un pad per sostituirli con un filone di pane.

Non è la prima volta che questo streamer si cimenta nel giocare a diversi titoli con controller non convenzionali. In passato, per esempio, aveva già sperimentato una sessione a The Legend of Zelda Ocarina of Time giocando con una vera ocarina, mentre in un’altra diretta ha giocato a Crash Bandicoot con un Mango. Per Call of Duty Warzone, ovviamente, la scelta è ricaduta su una bella baguette longilinea, una sorta di riproduzione perfetta (più o meno) di un fucile.

Per realizzare il tutto, lo streamer ha usato un accelerometro e un giroscopio MPU-6050 combinati con due levette e diversi pulsanti. Ogni componente è stato collegato alla crosta di una baguette che, beh, aveva acquistato appositamente in un supermercato. Potete vedere le imprese di questo giocatore direttamente dal suo canale Twitch cliccando a questo indirizzo.