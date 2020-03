Call of Duty Warzone: Battle Pass di COD free to play, ecco i dettagli ufficiali

Call of Duty Warzone è finalmente disponibile per tutti. Ieri sera, infatti, tutti i giocatori di COD Modern Warfare (e non) hanno avuto modo di lanciarsi nella Battle Royale di Activision e Infinity Ward (con supporto di Sledgehammer Games). Si tratta di un gioco free to play, quindi completamente gratuito (non richiede Modern Warfare), molto simile ad altri esponenti del genere: ad esempio, supporta una funzione di Battle Pass.

I giocatori di Modern Warfare sapranno già di cosa si parla, ma i nuovi arrivati potrebbero non conoscere il funzionamento del Battle Pass di COD. Si tratta di un sistema a livelli (da sbloccare ottenendo XP) che sbloccano elementi aggiuntivi. Ne esiste una versione gratuita e una versione a pagamento (1.000 COD Point), la quale ovviamente include maggiori ricompense.

Ovviamente, come per ogni altro tipo di Battle Pass in altri giochi, all’interno di Call of Duty Warzone è possibile giocare, ottenere esperienza e solo alla fine acquistare il Battle Pass, sbloccando tutte le ricompense dei livelli raggiunti. Non si rischia di perdere nulla acquistando “in ritardo” il Battle Pass: bisogna ovviamente farlo prima del cambio stagionale.

Viene inoltre sottolineato (ma è abbastanza ovvio) che non è necessario possedere COD Modern Warfare per poter acquistare il Battle Pass da usare in Call of Duty Modern Warfare. Se possedete anche il gioco completo, però, i progressi saranno condivisi. Vi ricordiamo inoltre che completando il Battle Pass è possibile ottenere fino a 1.300 COD Point, ovvero più di quelli necessari per l’acquisto del Battle Pass successivo.

Infine, viene spiegato che è possibile anche acquistare un Bundle del Battle Pass che include 20 Tier Skip, ovvero la possibilità di saltare 20 livelli di contenuti e ottenere subito le ricompense. I singoli Tier Skip possono essere acquistati anche separatamente a 150 COD Point cadauno.